Fran Albert: "Voy a ir a muerte para que esto salgo adelante, hay que trabajar con exigencia en el rendimiento"

Fran Albert, nuevo preparador físico del Sporting, acaba de aterrizar en Mareo, pero ya destaca el beneficio que tiene para un equipo trabajar en unas instalaciones como las del club rojiblanco y con un clima que favorece al trabajo. Albert explica cómo será la pretemporada del Sporting y los objetivos que se marca.

Planificación. "Es una pretemporada típica, en la que el interés principal conocer bien a los jugadores, ver lo que necesita bien cada uno, y sacar el mejor potencial de ellos en todas las dimensiones, física, técnica, táctica y emocional".

Preparación. "El objetivo es estar lo mejor posible en el primer partido de Liga, tenemos partidos, competiciones de control, para que nos de ese puntito que nos tiene que hacer mejores".

Carga física. "Durante la pretemporada hay que trabajar, es un momento en el que la tensión competitiva no es tan grande. Hay importante carga física y se cumplirá".

Calendario duro. "Cuando uno se enfrenta a un calendario de ese estilo, lo que buscamos es competir el mayor numero de veces posibles antes de empezar la liga, porque la competición es lo que te dará el punto. No es solo labor del once, es importante que todos estén en la mejor forma posible, que estén los 20 o 25 a tope. Vamos a intentar que todo el mundo esté muy enchufado en cualquier momento, que estemos todos y a buen nivel, eso es lo que nos garantizará el éxito en los partidos".

Salidas. "Acabo de aterrizar y no lo he visto. Estos días me acercaré para ver como se puede trabajar en la playa o el monte, basándome en eso, ya diré si podremos ir en eso o no. Si pasamos aquí toda la pretemporada, siempre viene bien hacer alguna actividad".

Asturias. "Es un sitio privilegiado para las pretemporadas, con un clima impresionante. Vengo de Salamanca, que tiene un clima seco y mucho calor, allí sino entrenas temprano es muy difícil, no como aquí".

Referencias de Asturias. "Conocía Asturias de venir a enfrentarme a los equipos de aquí, pero tengo una anécdota de antes. Mis padres me llevaron con 12 años, cuando viajábamos para conocer España. Mi hermano y yo éramos enfermos del futbol, a cada ciudad que íbamos nos acercábamos al campo del fútbol y con 14 años visité El Molinón. Y mi padre dijo que ojalá algún día entrenase ahí, y ahora lo cumpliré".

Ejemplo del Valladolid, gran final de temporada. "La idea de trabajo de todos los preparados físicos es que el equipo esté lo mejor posible y que llegué lo mejor posible a cuando se juegue el pastel. Pero mi objetivo prioritario es tener un vinculo prioritario, darle a cada jugador lo que necesita ahora. Si logramos llegar a ese esfuerzo mental tendremos mucho ganado".

Varios preparadores físicos y entrenadores en los últimos años. "Viene en el sueldo, hay que trabajar con exigencia en el rendimiento, igual que dijéramos estoy yo ahora, puede estar otro en otro momento, pero voy a ir a muerte para que esto vaya para adelante. No es algo que me preocupe que hubiese varios preparadores físicos. Cuando vas por un precipicio tienes la opción de mirar hacia el precipicio o hacia el camino, y yo soy de los que mira el camino. Lo importante es que todos debemos ser uno, se tiene que ver una unión".