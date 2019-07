José Alberto: "Me gustaría que sigan Mariño y Dani, pero son cuestiones de mercado"

"Tengo muchísimas ganas e ilusión. Estamos construyendo un bloque con garantías, para intentar construir un equipo que sea solido, y que sea difícil de ganar". José Alberto afronta con convencimiento, una sonrisa e ilusión, el que será su primer proyecto al frente del Sporting. Después de coger la dirección del equipo con la temporada empezada, ahora el técnico tiene ante sí la oportunidad de iniciar un proyecto en igualdad de condiciones, sin tener que enmendar un mal inicio de Liga.

Ayer, en su primera rueda de prensa de la temporada, la planificación deportivo copó todo el protagonismo. "No me preocupa nada", dijo José Alberto cuando se le cuestionó sobre su inquietud con respecto a los fichajes: "Estamos empezando a construir un equipo, son cuestiones internas, hay que llevar las cosas con privacidad, para intentar traer las necesidades que tenemos".

El técnico rojiblanco reconoció abiertamente que le gustaría mantener a los dos porteros, aunque no escondió que la situación es muy complicada, y más tras manfiestar Miguel Torrecilla hace un mes que existía esa posibilidad, de que uno de los dos fuese traspasado. "Me gustaría quedarme con los dos, son cuestiones de club y de mercado, tanto en esa posición como en los demás", apuntó.

Con respecto a las incorporaciones, el preparador rojiblanco desveló que había hablado con Peybernes para analizar su regreso, en el que se encuentra trabajando el club para llegar a un acuerdo con el Lorient. "Está claro que es una posibilidad. Estamos trabajando en su vuelta, no solo depende de lo nosotros, sino de lo que quiera Mathieu. He hablado con él, el que quiera venir o no lo dirá si lo tenemos aquí o no", comentó.

Respecto a las primeras incorporaciones de la temporada, José Alberto ahondó en la figura de Javi Fuego: "Su incorporación dice mucho del proyecto que estamos intentando hacer, un jugador que tiene muchísimos partidos en Primera. Tenía ofertas para seguir ahí, y decidió enrolarse en nuestro proyecto y volver a su casa. No solo va aportarnos futbol y equilibrio, sino mucha veteranía, y ayudara a que los jóvenes puedan seguir creciendo". Además resaltó sobre Unai Medina que "es un jugador con un conocimiento grande de la categoría, con un rendimiento bueno. Viene para aportar competitividad, junto con Molinero, van a tener una dura pelea para conseguir el puesto, que es lo que buscamos en todas las posiciones".

Y lanzó un mensaje para los canteranos: "El objetivo es ener una plantilla con 22 o 23 jugadores como máximo, y que ahí pueda haber jugadores del filial que tengan sitio, si alguno puede tener cabida, para obtener rendimiento, lo vamos aprovechar, porque ya lo hemos demostrado".