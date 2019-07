Álvaro Vázquez: "Javi Fuego estaba muy ilusionado y me animó a venir"

Tenía una oferta que le doblaba lo que iba a cobrar en el Sporting, pero Álvaro Vázquez, después de meditarlo, decidió ir a Gijón antes que a Canadá, donde hubiera percibido 1,5 millones por temporada. "El ambiente de El Molinón, cómo se vive el fútbol en Gijón y el proyecto deportivo me hicieron venir aquí", dijo el delantero barcelonés ayer en Mareo, en su puesta de largo como nuevo jugador del Sporting. "El proyecto es importante, con un futuro muy bonito y quería ser partícipe", señaló.

Álvaro Vázquez, que firmó su contrato una hora antes del primer entrenamiento de la pretemporada, señaló que "el Sporting tiene una base hecha muy importante, es una de las razones por las que decidí venir aquí, con matices nuevos, como la llegada de Javi (Fuego), que es un hombre de aquí y un líder en el vestuario", resaltó antes de destacar que hubo tres jugadores que le convencieron para unirse al proyecto rojiblanco: "Coincidí antes con Javi Fuego, Molinero y Mariño. Son jugadores importantes y hablé con ellos. Javi estaba muy ilusionado de regresar y me invitó a venir también".

Álvaro llega como refuerzo para una demarcación en la que ya están Djurdjevic y Neftali. "Soy delantero centro, me siento cómodo ahí, pero ante la necesidad del equipo me he adaptado a cualquier posición", destacó, instantes antes de apuntar lo que puede aportar al equipo: "Profundidad, verticalidad y más sangre arriba".

El atacante firma para las tres próximas temporadas con el Sporting. "Tenía cosas importantes a nivel internacional, pero ha decidido este proyecto", señaló Miguel Torrecilla durante su presentación. El director deportivo valoró su incorporación desde la polivalencia para adaptarse a varios sistemas tácticos: "Es un punta muy completo, que se adapta a jugar con dos delanteros, solo arriba o por fuera cuando se actúan con tres. Ya lo hemos sufrido (por la temporada pasada), tiene mucha movilidad, es inteligente en sus movimientos, en el área siempre está en el sitio oportuno y tiene una buena definición".