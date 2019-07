Pedro Díaz: "Lo difícil no es llegar, es mantenerse"

"La pretemporada está siendo parecida a las anteriores. Llevo varias con el primer equipo y ahora, que soy parte de la primera plantilla, no está siendo diferente". Pedro Díaz asume su presencia definitiva en el Sporting como un reto añadido. El canterano considera que este salto no es sinónimo de relajación y considera que es el punto de partida para dar un paso al frente. "Estoy dando el máximo, como en antieriores ocasiones, así que viene siendo igual", enfatiza respecto a las campañas anteriores en las que abrió la campaña en estas circunstancias. El propósito del joven sierense lo resume en un dicho popular que hace propio. "Lo difícil no es llegar, es mantenerse. Ahora viene lo complicado, mantenerse en una buena línea", subraya.

El rostro de Pedro Díaz refleja el cansancio de la primera semana preparatoria del Sporting tras disfrutar de vacaciones. "Ahora tenemos día y medio de descanso, así que a desconectar. Ya se notan las piernas bien cargadas, también el tren superior. Es normal", explica el rojiblanco. A su lado ha tenido a uno de los fichajes importantes de la temporada: Javi Fuego. "Tenía algo de relación con él a través de un familiar. Me había comentado algo y su incorporación nos viene muy bien", comenta en referencia al efecto de este refuerzo en los más jóvenes de la plantilla. "Nos da experiencia tanto dentro como fuera del campo", subraya Pedro Díaz.

El canterano también habla maravillas sobre la adaptación de los, hasta ahora, tres refuerzos firmados por el Sporting: Javi Fuego, Álvaro Vázquez y Unai Medina. "Los tres nos vienen muy bien. Veo bastante nivel. Sobre todo en el campo. Fuera se integraron muy bien. Repito, mucho nivel", destaca.