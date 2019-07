Djurdjevic: "No conozco a Manu García, pero es buen jugador seguro"

"Estoy listo para la nueva temporada". A Uros Djurdjevic se le ve con ganas. El serbio está motivado ante un nueva campaña erigido ya como la gran referencia del ataque del Sporting tras ser el máximo goleador el año pasado, con 11 tantos. "El equipo de este año es muy bueno. Tenemos tres nuevos jugadores que nos pueden ayudar y también gente del filial", sentencia en castellano, tras renunciar a traductor y comprometerse a responder a todas las preguntas a pesar de que todavía hay alguna palabra que se le resiste.

Djurdjevic habla muy bien de Álvaro Vázquez, nuevo compañero en el ataque. "Para mí es un gran jugador. Es un buen delantero. Marcó diez goles el año pasado. Puedo jugar junto a él, como lo hice con Álex Alegría. Depende de qué sistema utilicemos, 4-3-3 ó 4-4-2", sentencia."En ningún momento pasó por mi cabeza salir del Sporting este verano. Lo dije cuando acabó la temporada. Quiero estar aquí. Quiero subir con el Sporting, jugar en Primera con este club, con esta afición. Mi familia también está muy contenta aquí", destaca Djurdjevic. El serbio pone en valor el hecho de haber iniciado la pretemporada en Gijón con el resto de compañeros, al contrario del año pasado, en la que llegó ya en el mes de agosto.

"Es mucho mejor para mí y algo muy importante", afirma. También habla de su particular forma de afrontar las vacaciones. "Descansé solo dos semanas y después me entrené para estar listo para la temporada. Lo hago siempre así", detalla. Preguntado por Manu García, reconoce que "no lo conozco, pero es un jugador del Manchester City, seguro que es un gran futbolista". "El entrenador está muy contento con el trabajo que estamos haciendo. Todos estamos bien, en forma. Queremos que llegue ya el primer partido", concluye.