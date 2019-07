Cofie se va a Turquía y Lod es presentado en Minnesota

El futuro de Cofie pasa por Turquía. El centrocampista del Sporting no se entrenó ayer con el conjunto rojiblanco para acabar de ultimar la oferta que tiene sobre la mesa de un club otomano de la máxima categoría. El ghanés ha viajado para pasar reconocimiento médico con el que, si no surge ningún imprevisto, será su nuevo equipo. Cofie pondrá fin así a su breve etapa en Gijón, ya que llegó la pasada campaña como uno de los fichajes importantes para buscar el ascenso. En principio, el club no ingresará cantidad alguna por su traspaso, a pesar de que al futbolista le restaba un año de contrato, aunque su salida liberará una de las fichas de mayor cuantía del equipo y hará sitio a las caras nuevas, como Manu García, cuya llegada sigue pendiente de oficializarse. El africano tiene previsto volver a Gijón para despedirse de sus antiguos compañeros.

La salida de Cofie acompaña a la de Lod, quien fue presentado ayer oficialmente como nuevo futbolista del Minnesota United, de la Major League Soccer de Estados Unidos. "Es un jugador que hemos estado tratando de conseguir desde su etapa en el Panathinaikos, antes de que se fuera a España. Lo hemos estado siguiendo muy de cerca desde entonces", subrayó el entrenador del equipo, Adrian Heath. En este caso, el Sporting sí ingresará una cantidad en concepto de venta, ya que Lod también tenía un año más de contrato. La marcha del finlandés evidencia la transformación que está realizando el Sporting después de una campaña en la que era otro de los jugadores llamados a marcar la diferencia sin alcanzar, finalmente, el nivel esperado.