Morilla: "¿Traspaso? Mi cabeza y mi corazón quieren estar en Mareo"

"La pretemporada está siendo dura. Al principio de año lo que se busca es físico. Me encuentro bien. Ya he empezado a entrenar después del percance del primer día". Pelayo Morilla ha dejado atrás los problemas de tobillo que le hicieron retirarse antes de tiempo la pasada semana. "Veo un grupo que todavía se está formando. Muchos ya llevamos tiempo juntos. Nos estamos encontrando. Vamos a pelear por todo este año. Que nos conozcamos todos, que haya rostros conocidos y gente en la que se pueda confiar es importante. Es importante también que venga gente de fuera y dé ese salto de calidad", destaca el canterano, uno de los muchos jugadores del filial que han iniciado la pretemporada con el primer equipo.

"A nosotros nos motiva siempre que haya gente de la casa. También le gusta a los aficionados, es importante ver caras conocidas. A nosotros nos da un plus de motivación que se apueste por gente de la casa. Vamos a apretar más", reconoce Morilla. "No tuve la suerte de jugar con Manu García pero es un futbolista excepcional, que marca las diferencias. Va a dar un salto de calidad muy importante", comenta sobre el próximo fichaje rojiblanco. Él hace oídos sordos a ofertas de fuera. "Se hablan muchas cosas en el mundo de fútbol. Siempre estoy trabajando de manera tranquila. El sitio en el que quiero estar es aquí. No me importa que se hable de traspasos. Es algo que lleva mi representante y mi padre, que hablan con el club", explica.

Morilla, en todo caso, no oculta que le halaga que todos los veranos su nombre aparezca relacionado con el interés de otros conjuntos en incorporarle. "Te motiva a seguir trabajando el interés de equipos grandes como el Madrid. No es motivo para relajarse, al contrario, es para seguir apretando. ¿Una salida? No sé. Son temas para Miguel (Torrecilla) y mi representante. Mi cabeza y mi corazón está aquí, en Mareo. Quiero hacerme un hueco en el primer equipo", subraya. En cuanto a su papel en el primer equipo la pasada campaña, explica que "al principio no me esperaba hacer pretemporada y debutar en la primera jornada de Liga. Fue un plus de motivación. Tuve altibajos, lesiones y salidas a las selecciones. Al final, cuando las lesiones pararon me asenté en el filial y conseguí tener continuidad".