Dani Martín: "Estoy muy feliz de estar en un club tan grande como el Betis"

"Estoy muy feliz de estar en un club tran grande como el Betis". Dani Martín fue presentado esta tarde como nuevo futbolistas verdiblanco. El conjunto andaluz hizo oficial la incorporación del meta gijonés, que firma hasta 2023 y por el que el conjunto bético ha desembolsado al Sporting un fijo de entre 4,5 y 5 millones, al que hay que añadir variables. "La gente y el estadio siempre me ha llamado mucho la atención. Estoy muy contento de estar aquí. Ahora a trabajar y si me dan la oportunidad, a hacerlo lo mejor posible", aseguró Dani en sus primeras palabras como verdiblanco. "Me defino como un portero completo, muy seguro en lo que hace y muy competitivo. Voy a dar lo mejor de mí. Estoy muy feliz de estar en este club tan grande. Voy a dar siempre el cien por cien", subrayó.