Goleada para abrir boca

El Sporting comenzó a girar sobre Javi Fuego. En su primera prueba de la pretemporada, que finalizó con el claro triunfo por 0-9 a favor del equipo de José Alberto López ante el Gijón Industrial, el poleso ejerció de líder por delante de la defensa. Se incrustó entre los centrales, siendo el primero en ofrecerse a la hora de sacar el balón, posicionó al equipo para que no perdiese en ningún momento su sólida estructura y, a ello, le sumó su presencia. Con un imán en sus botas recuperó balones por doquier y liberó al resto de atacantes para actuar con soltura. En la segunda parte, el joven Bertín fue el gran protagonista con un hat-trick y Djuka demostró su habitual combatividad y olfato goleador.

José Alberto no tardó en hacer sus primeras probaturas y enseñó su primer dibujo táctico, con un solo delantero (de inicio Álvaro Vázquez) y con un tridente en el centro del campo formado por el propio Javi Fuego junto a Carmona (jugó de volante) y Nacho Méndez. El técnico también puso en liza a las otras dos caras nuevas de la temporada: Unai Medina y Álvaro Vázquez. El delantero tardó seis minutos en estrenarse como goleador y a ello sumó su movilidad. Por su parte, el lateral derecho mostró una clara vocación ofensiva con contínuas internadas. Con una primera parte de dominio sportinguista absoluto ante un Gijón Industrial voluntarioso y que se multiplicó para no romper sus costuras defensivas, Nacho Méndez puso el 0-2 con el que acabó la primera parte. En la segunda, José Alberto López puso un once totalmente nuevo y sin apenas respiro, Djuka, en su primera acción a los treinta segundos, hacía el tercero dentro del área. El delantero serbio mostró su competitividad e intensidad pese a tratarse de un amistoso. Pero el joven Bertín eclipsó a todos con su irrupción al marcar tres tantos, al cual de más belleza, poniendo su desparpajo sobe el césped y convirtiéndose en la primera grata sensación de la pretemporada. En su primera prueba, el Sporting demostró la diferencia de categorías con una mayor intensidad en sus acciones. El equipo de José Alberto López cerró la cuenta con los goles de Pablo Pérez, Djuka y Aitor (0-9).

El técnico rojiblanco se fue satisfecho y aseguró que "los nuevos han estado muy bien y los jugadores del filial con muchas ganas de ganarse un sitio". Con respecto al mercado de fichajes indicó que "nos toca estar al tanto de cualquier movimiento, Miguel Torrecilla está 24 horas trabajando para tratar de resolver cada situación".