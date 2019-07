Dani Martín: "El Sporting me enseño a no dejar de crecer"

"Ha llegado el momento de despedirse y, para mí, no es sencillo. Se trata de explicar que dejo algo que forma parte de mí, que quiero de corazón". Dani Martín tiene un mensaje para la afición del Sporting. El gijonés, traspasado al Betis por una cantidad de unos 4,5 millones de euros, ha escrito una carta en la que expone sus sentimientos ante una decisión argumentada con algo que asegura haber aprendido en su paso por Mareo. "El Sporting me ha enseñado que nunca debes dejar de crecer, de aprender y de luchar por lo que quieres. Pero también me ha permitido madurar para aceptar el momento de afrontar un nuevo reto para mi carrera profesional", sentencia.

"Seis años de alegría. Seis años de aprendizaje. Seis años de crecimiento. Seis años que han significado una etapa fundamental en mi vida. Seis años en los que he vivido con pasión el Sporting", repite Dani Martín en su carta, haciendo énfasis en el tiempo que estuvo en Mareo desde su llegada procedente del Veriña. "De este club me llevo tantas cosas que es difícil expresarlas. Sin embargo, tengo claro lo que siempre me acompañará: los valores que representa este escudo y que significan tanto para mí", asegura. Por último, muestra su agradecimiento. "Gracias y más gracias afición. Estaremos separados, pero siempre nos unirá el respeto y el cariño que he aprendido mientras he peleado por este escudo. ¡Puxa Sporting! ", concluye.