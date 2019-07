Fuego ya ejerce de capitán

No hacen falta brazaletes para saber cuándo habla un capitán. Javi Fuego es un ejemplo. El poleso traza, en cinco claves, lo que tiene que ser el Sporting. Sin dudas, titubeos ni paños calientes. "Diferencio mucho entre plantilla y equipo. Plantilla es una serie de individuos y un equipo es cuando esos individuos pelean por algo y sienten que están formando algo. De lo que se trata es de formar equipo. Si cada uno va a su rollo y lucha por objetivos individuales está confundido", subraya. Y a partir de ahí, construye. "Se están haciendo bien las cosas. Hay un proyecto serio. Luego dependerá de lo que pase en el verde", sentencia.

"Ver al Sporting como segundo plato es una confusión tremenda y no creo que haya mucha gente que opine así. Para todos los jugadores de la cantera llegar al primer equipo es el sueño número uno. Si mi fichaje y el de Manu pueden influir en eso, pues bienvenido sea", explica Javi Fuego, el primer fichaje veraniego y estímulo para que el club haya cerrado operaciones como la de Manu García. "La plantilla es ilusionante. Manu es un jugador que, pese a su juventud, tiene un bagaje importante tras su paso por Holanda y Francia. Nos puede dar un salto de calidad. Es diferente", destaca.

Javi Fuego matiza el hecho de haberse convertido en un interlocutor del Sporting a la hora de abordar o gestionar algunos fichajes. "Puedo ayudar, pero el funcionamiento del club en ese apartado es claro. El mérito hay que darlo a quienes lo tienen", señala. "A mí me pueden preguntar ciertos aspectos por si has coincidido con compañeros y en eso puedo ayudar por mi experiencia, pero nada más", concluye. Uno de esos jugadores es Álvaro Vázquez.

"Me han gustado las cualidades de Álvaro desde siempre. He tenido la suerte de estar con él en el Espanyol y es un futbolista que maneja muchos aspectos del juego. Es capaz de manejar espacios, de quedarse el balón y también es honrado en cuanto al trabajo. Nos puede dar muchas cosas", asegura el centrocampista rojiblanco. No oculta que se siente cómodo en el papel de ejercer como líder y ejemplo de los canteranos. Todos se deshacen en elogios respecto a Fuego. "Para mí es un orgullo que hablen bien de mí. No supone una presión extra. He tenido la suerte de salir de aquí y de vivir Mareo desde bien pequeño. Tengo la suerte de volver a casa, de entregar los valores que el club me inculcó desde pequeño, y también los de otros clubes que me han tratado muy bien a lo largo de mi carrera. Es algo para compartir con los demás. Que los de alrededor aprendan y mejoren", concluye Fuego. Palabra de capitán.