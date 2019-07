Manu García: "Con este equipo, el reto es el ascenso"

"Un sueño hecho realidad". Así definió Manu García su vuelta al Sporting tras seis años en el Manchester City, que lo fichó siendo aún cadete. El joven atacante, que ayer entrenó por primera vez junto a sus nuevos compañeros a las órdenes de José Alberto, agradeció al entrenador, el presidente y el director deportivo rojiblanco que hubieran puesto "mucho de su parte" para conseguir que el ovetense volviera a su casa futbolística.

Alrededor de medio millar de personas, entre los que se encontraban sus padres Toño y Yolanda y su hermana Paula, acudieron ayer a Mareo para asistir al primer día de García como rojiblanco. "No me lo creo, en las próximas semanas iré asimilando todo", acertó a explicar el atacante, que ayer posó ya con su nueva camiseta aunque aún sin dorsal definido.

"Cuando vi que el Sporting puso de su parte, no me lo pensé ni un momento", explicó García, que confirmó que "llevábamos tiempo hablándolo, pero no había sido una opción real". No obstante, y aunque reconoce que recibió llamadas de otros equipos, García se mostró muy rotundo: "Estoy donde quiero estar, y estoy muy feliz". El fino jugador resaltó que "siempre que me preguntaban, decía lo mismo porque es lo que sentía, aunque la gente no se lo creyera".

García no salía ayer de su asombro al ver la ilusión que despierta en la afición y entre los estamentos del club. "Es un poco locura, es el club de mis amores. Que este club haga este esfuerzo por mí, es increíble". No en vano, García, que firmó por cinco temporadas, es el fichaje más caro de la historia del club -cuatro millones más otros dos en variables, como un posible ascenso-, llegando a doblar al anterior, Djurdjevic. "Presión va a haber, pero me gustan este tipo de situaciones", sentenció.

Como en su juego, García no se esconde ante los micrófonos y marca un claro objetivo: el ascenso. "Con el equipo que se está formando, el objetivo es el ascenso", aseveró García, "es un club de Primera y tiene que estar en Primera". De esta manera, alabó la confección de la plantilla que está realizando el director deportivo rojiblanco, Miguel Torrecilla, que le acompañó en su presentación. "Con los que estamos y los siguientes refuerzos, vamos a tener un equipo competitivo", explicitando que "vamos a trabajar lo máximo posible porque es un año ilusionante".

Como ilusionante fue también una de esas otras incorporaciones, la de Javi Fuego. "Fue uno de los motivos de mi llegada. Ayuda que vuelva así e ilusione a la afición", expresó asegurando que "voy a escucharle y aprender de él". "Vi al equipo y hay un buen grupo, vamos todos a una", aseguró García, que se congratuló de poder jugar en El Molinón junto a varios de sus compañeros de la famosa "generación del 98": "Es una pasada".

Ahora, García solo piensa en "trabajar para devolver todo lo que dieron por mí". Al primero de ellos a José Alberto, a quien conoce de categorías inferiores. "Me tengo que volver a acostumbrar a lo que pide, pero donde me ponga intentaré aportar", aseguró el nuevo ídolo de la parroquia rojiblanca.

En cuanto al revuelo conformado estas últimas semanas con la opción de su fichaje, el ovetense aseguró que "intento mirarlo poco, es una locura, pero estoy muy agradecido a todo el mundo". Apuntando, eso sí, que "cuando me fui hubo algunas críticas. Yo era muy pequeño y era una oportunidad muy importante".