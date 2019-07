El Sporting, sin miedo al gol

El Sporting este año no le tiene miedo al gol. Ayer ganó con solvencia, por 0-4, su segundo test de pretemporada ante el Lealtad de Villaviciosa. Los de José Alberto son un equipo que gusta de tener el balón, con ese centro del campo conformado por un trivote, y sale fuerte y organizado a la presión en los pocos momentos en que la posesión la ostenta el equipo contrario, buscando correr tras robar. El segundo gol de ayer en Les Caleyes, obra de Aitor García, fue buen ejemplo de ello.

No fue la única jugada. Un mano a mano que desaprovechó Djurdjevic mediada la primera parte surgió de un robo meritorio de Nacho Méndez, quien más criterio aporta al juego rojiblanco.

Prueba de esa alta presión es que en hasta tres ocasiones el portero local Moisés tuvo que tragar saliva después de que sus golpeos impactasen en jugadores rojiblancos, estando a punto de colarse en su portería. La alta presión rojiblanca dio ayer sus frutos.

Además, este Sporting 2019-2020 no concede ocasiones atrás. Sin mancharse se fue a la ducha tras el primer tiempo Christian Joel, con el 0-2 en el marcador, ambos obra de Aitor.

En el segundo tiempo, cambio de cromos de los visitantes. Nuevo once de José Alberto y nuevos argumentos: los que marcaron los zurdos. La banda derecha, conformada por Bertín, que venía de marcar un hat-trick y el lateral juvenil Pablo, que no dejó de encarar y buscar la línea de fondo durante toda la segunda parte y que puso el córner que anotó Pablo Pérez, fue indescifrable para los locales, que no supieron poner dique a las acometidas rojiblancas. Las mismas que lanzaba, en la otra banda, Pedro Díaz para Pelayo Morilla. Precisamente Díaz, el centrocampista que más hizo jugar al equipo tras el descanso, fue el encargado de poner el tercero en el marcador, con un certero disparo desde fuera del área, a los quince minutos de la segunda parte.

El Sporting impuso su dominio a base de ataques largos, estáticos, con muchos toques en corto y paredes, y el peligro creándose en las bandas. Faltó más disparo a portería, pero los de José Alberto dejaron claro que este año también saben llevar el tempo del partido si la ocasión lo permite.

Los rojiblancos dejan visos de lo que va a ser el equipo en los dos primeros partidos de pretemporada, donde suman un balance de trece goles a favor y ninguno en contra. La buena actuación de los más jóvenes y las dos porterías a cero conseguidas en dos partidos consecutivos, las dos mejores noticias. No disputaron minutos ninguno de los dos fichajes que más ilusión han creado en la afición: Manu García y Javi Fuego, presentes en el partido en Les Caleyes.