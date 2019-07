Damián Pérez: "Mi fuerte es el ataque"

á. c.

"Tengo la intención de poder hacer un buen papel. Vengo de un semestre malo, bajo y quiero cambiar la imagen. No fue muy buena". Damián Pérez llega a Gijón con ánimo de revancha. El quinto refuerzo del Sporting fue presentado esta mañana en Mareo como el recambio para un lateral izquierdo huérfano desde la marcha de Canella. "La meta es dejar al club en Primera", enfatizó el futbolista, que subrayó su vocación ofensiva como uno de las cualidades con las que espera ayudar al equipo. "Mi fuerte era el ataque. Antes me costaba retroceso, lo defensivo. Ahora me siento bastante completo, en la marca y el ataque", subrayó. Miguel Torrecilla, director deportivo rojiblanco, matizó la duración del contrato del argentino. Firma por un año, con opción a otro.

"Es un lateral izquierdo con una trayectoria importante en Argentina. Su mayor etapa fue en el Arsenal de Sarandí. Tiene experiencia en clubes con presión y repercusión. Hemos detectado una mejora importante en el balance defensivo. Su formación es de ataque, de extremo, pero se ha reciclado a lateral. En estos últimos años ha mejorado en ser bueno en la marca y en los duelos", definió Torrecilla al defensa de Lanús. El Sporting está a la espera de avanzar esta semana en cuanto a contrataciones en defensa, en la que se espera todavía la llegada de dos centrales. Con Marc Valiente atado, la opción de la vuelta de Peybernes sigue sin descartarse pese a haberse enfriado en los últimos días.