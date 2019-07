Damián Pérez: "Lo que nos han pedido es dejar al equipo en Primera"

"Tengo la intención de poder hacer un buen papel. Vengo de un semestre malo, bajo y quiero cambiar la imagen. No fue muy buena". Damián Pérez (Lanús, Argentina, 22-12-1988) llega a Gijón con ánimo de revancha. El quinto refuerzo del Sporting fue presentado ayer en Mareo como el recambio para un lateral izquierdo huérfano desde la marcha de Canella. "La meta es dejar al club en Primera, es lo que nos han pedido cuando vine", enfatizó el futbolista, que subrayó su vocación ofensiva como uno de las cualidades con las que espera ayudar al equipo. "Mi fuerte era el ataque. Antes me costaba retroceso, lo defensivo. Ahora me siento bastante completo, en la marca y el ataque", subrayó. Miguel Torrecilla, director deportivo rojiblanco, matizó la duración del contrato del argentino. Firma por un año, con opción a otro.

"Estaba entrenándome con San Lorenzo y Miguel (Torrecilla) contactó con nosotros. Nada más que nos dijo ya tenía muchas ganas de llegar", aseguró Damián Pérez, que durante la mañana de ayer completó las pruebas médicas y ya, en la sesión vespertina, tomó contacto con sus nuevos compañeros sobre el verde de Mareo. "Ahora, a ponerme a la par del grupo. Vengo a jugar, tengo muchas ganas, y que sea de lo que el técnico me quiera poner. Mi puesto natural es lateral, pero lo que diga el entrenador está bien", añadió sobre su polivalencia, ya que también puede actuar como extremo.

"Lo hablaba con mi familia. Pude hacer una linda carrera en estos años, pero me faltaba Europa, que era lo que quería. Estoy feliz y espero estar a la altura. Ahora a poner mi granito de arena para poder ayudar al equipo a subir a Primera División", comentó el argentino. Damián, que aterrizó el domingo en Asturias, reconoció que todavía se está haciendo al nuevo entorno y también al jet-lag. "No he podido conocer mucho todavía. He visto las instalaciones y todo es hermoso", sentenció el jugador, quien está acompañado en Gijón por su hermano.

Damián Pérez tiene la oportunidad de hacerse con un lateral izquierdo por el que pelean dos canteranos como Berto Espeso y Pablo García, que esta campaña continuarán con dorsal del filial, y en el que la pasada temporada acabó jugado un lateral derecho: Molinero. La polivalencia del toledano, que tendrá a Unai Medina como nuevo competidor por el puesto en el costado diestro, deja al Sporting sin la necesidad de buscar nuevas incorporaciones para el lateral zurdo. La llegada de Damián, por tanto, descarta otros perfiles como el de Ganea, por el que se había realizado una consulta al Athletic.

"Es un lateral izquierdo con una trayectoria importante, sobre todo en Argentina. Su mayor etapa fue en el Arsenal de Sarandí. Tiene experiencia en clubes con presión y repercusión, como Tijuana, Colo-Colo y San Lorenzo", destacó Miguel Torrecilla, en un primer momento, antes de describir las cualidades y las razones por las que el Sporting se decidió por su perfil para reforzar el costado izquierdo de la defensa rojiblanca. "Hemos detectado una mejora importante en el balance defensivo. Su formación es muy de ataque, inicialmente extremo, pero se ha reciclado a lateral. En estos últimos años ha destacado en ser bueno en la marca y en los duelos", definió Torrecilla al defensa nacido en Lanús.

La velocidad con la que el Sporting se ha reforzado este verano, idéntica a la de la capacidad para gestionar las salidas, también se nota sobre el terreno de juego. La vuelta al trabajo en Mareo, tras un día de descanso, dejó muestra de una intensidad y rapidez en la circulación que parece marcar la línea de juego por la que apostará José Alberto en una campaña que parece haber devuelto la ilusión a la afición a través de la llegada de caras nuevas como las de Javi Fuego o Manu García, otro de los que ha reivindicado su visibilidad y capacidad de desborde en sus primeros entrenamientos. "Se ve que aquí hay un buen grupo, un grupo fuerte. Esperamos brindar todo eso en el terreno de juego", aseguró Damián, quinto refuerzo rojiblanco.