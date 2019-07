Babin: "Agradezco al presidente y a Torrecilla mi renovación"

"Estoy muy ilusionado con la nueva temporada". Babin está pletórico de fuerza y ganas para asumir la responsabilidad de ser un futbolista importante en el nuevo proyecto del Sporting. "Tengo que dar las gracias al presidente, a Miguel (Torrecilla) y al entrenador por mi renovación por tres años", señala el defensa. "Me encuentro muy bien, muy fino. Esperemos que mi rendimiento sea el mismo y que el nivel del colectivo sea mejor que el del pasado", subraya. "Se está cumpliendo lo que me dijeron cuando renové. Han llegado fichajes de mucho nivel y pronto. Estamos haciendo un buen grupo", destaca. Babin tiene nueva competencia por el puesto, Marc Valiente. "Ya le conocía como rival cuando estaba en el Valladolid. De hecho, nos enfrentamos en un play-off de ascenso, cuando yo estaba en el Alcorcón. Es un jugador de altísimo nivel. Nos va a ayudar a conseguir los objetivos", comenta. "Sé que los años pasan y a nivel de grupo ahora algunos tenemos que asumir un rol para llevar a lo más alto a los jóvenes. Tengo que dar un paso adelante en ese sentido", añade Babin. En referencia al amistoso del pasado sábado, dice que "se está haciendo un buen grupo. Vamos todos a una. Sabemos que el Getafe es un equipo intenso, que disputa los duelos y había que responder. Dimos la cara. A nivel de juego se está viendo otro Sporting, pero no deja de ser un partido amistoso. Conozco al entrenador del Getafe y a algunos jugadores y ellos no tenían tanta chispa porque les habían metido mucha carga de trabajo. Hay que quedarse con las buenas sensaciones, pero no quiere decir nada".