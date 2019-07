Juan: "Me habría gustado mostrar lo que llevo dentro"

"Me habría gustado demostrar todo lo que llevo dentro, pero he disfrutado en cada momento que me ha tocado defender este escudo". Juan Rodríguez dice adiós al Sporting agradecido por haber podido tener la ocasión de debutar en Primera y la sensación de haber podido dar más. "Toca despedirse del club que me dio la oportunidad de cumplir el sueño que todo niño tiene desde pequeño. Sólo puedo estar agradecido y tener palabras de cariño para todo el mundo", afirma el gallego, en una carta de despedida, tras su fichaje por el Nàstic de Tarragona, por el que ha firmado para las próximas tres temporadas. "Fueron tres años muy bonitos, con momentos más y menos difíciles, pero en los que he sido muy feliz y en los que dejo muchos amigos y compañeros", concluye el exrojiblanco.