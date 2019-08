Aitor: "Quiero jugar, me da igual el puesto"

"No he hablado de eso con el míster. Él tiene que probar cosas nuevas. No tengo ningún inconveniente en jugar por la derecha o por la izquierda". Aitor García está de mudanza esta pretemporada. El onubense se hizo con el puesto en el extremo izquierdo nada más llegar durante el pasado mercado de invierno. La nueva campaña le ha traído un sitio nuevo, ya que José Alberto ha apostado, hasta el momento, por situarle en la diestra. "Con el nuevo sistema me siento más liberado, pero lo que quiero es jugar, a mí me da igual el puesto", subraya.

"Nosotros sabemos lo que queremos y dónde queremos estar. Este año los equipos se están reforzando bien, pero no tenemos que tener miedo a nadie. Haremos nuestro trabajo y lucharemos por estar arriba, como lo hemos hecho siempre", destaca Aitor García sobre una nueva campaña en Segunda en la que el Sporting peleará por el ascenso. "Estoy viendo al grupo bastante bien. Los fichajes son muy buenos. Nos aportan muchas cosas. Estoy contento con el vestuario", concluye el atacante andaluz.