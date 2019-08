El Sporting B empata en el reencuentro de Samuel con el Lealtad

El Sporting B y el Lealtad firmaron tablas en el amistoso disputado ayer en Mareo que supuso el reencuentro de Samuel Baños, entrenador rojiblanco, con el que fuera su equipo la pasada temporada. Miki adelantó a los visitantes a los cinco minutos de juego tras una serie de rechaces en el área. El empate de los gijoneses llegó mediada la segunda parte después de que un penalti sobre Gaspar fuera transformado por Dani Sandoval. El Sporting B recibirá este sábado, a las 17.00 horas, al Zamora, mientras que el siguiente amistoso del Lealtad está fijado para el 10 de agosto ante el Langreo, en Ganzábal. Por otra parte, el Sporting ha descartado la incorporación del extremo Omar Rodríguez y del delantero Eyram Leveh para jugar esta temporada en el filial. Ambos jugadores no superaron la prueba en la que se encontraban bajo las órdenes de Samuel Baños, por lo que ya no forman parte de los entrenamientos del Sporting B, que continuará rastreando el mercado en busca de un hombre gol. En el caso del ghanés, sus condiciones y perfil no ofrecieron una garantía positiva en este apartado, destacando más su intensidad que su olfato goleador, por lo que los rojiblancos seguirán contando, de momento, con las referencias en ataque de Dani Sandoval y Mathe.