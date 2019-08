Salvador: "Se está formando un gran vestuario"

Vestuario. Esa es la palabra que más veces se ha pronunciado en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo en lo que va de pretemporada del Sporting. Los jugadores son conscientes de que hacer una piña y que el equipo esté unido fuera del terreno de juego es imprescindible para que las cosas salgan como deben en el campo. Así lo cree también Cristian Salvador, que aseguró ayer que "se está formando un gran vestuario".

El centrocampista zamorano enfatiza que "si te haces fuerte en el vestuario, al salir al campo, solo con mirarte, te conoces", reiterando que "se está haciendo un vestuario fuerte". Esencialmente porque, a diferencia de experiencias recientes, este año "los refuerzos llegaron pronto", lo que favoreció que "se integraron muy bien". Con todo, Salvador entiende que "los jugadores estamos muy ilusionados, y la afición también".

Parte de culpa de ese "vestuario fuerte" que el equipo está conformando esta pretemporada tiene nombre y apellido: Javi Fuego. "Un jugador tan experimentado como Javi nos ayuda mucho, sobre todo a la gente que jugamos en su posición", explicó Salvador, que valora positivamente que "puede aportar mucho, pero también en el vestuario. Es un profesional dentro y fuera del campo". Unas palabras calcadas a las que sus compañeros llevan semanas diciendo.

Y es que esa es, para Salvador, una de las mayores diferencias respecto al pasado año. "Este año contamos con gente con experiencia en la categoría, como Javi, y gente que puede aportar mucho, como Manu García", al que tildó como "muy buen jugador".

El centrocampista zamorano enfrenta su segunda temporada en el primer equipo rojiblanco, en la que espera dar "un paso adelante". Salvador recuerda que "el año pasado no fue fácil. Empecé sin jugar y me tocó ir a la grada, pero al final fui cogiendo minutos y continuidad, me encontré a gusto".

Este año también lo está. Y, si cabe, un poco más, con el sistema de juego que José Alberto está intentando desplegar. "Hubo partidos en los que estuvimos muy bien, con criterio con balón y defendimos bien y replegados", analiza el zamorano, "este año tenemos otra forma de jugar". A su entender, "el año pasado jugábamos más directos, porque la gente que teníamos era lo que demandaba, pero ese año somos más gente por dentro".

En pretemporada, y ante la falta de centrales, Salvador disputó bastantes minutos en el centro de la zaga. "Mi posición, y donde me gusta jugar, es de mediocentro", aclara el zamorano, que no obstante recalca que "estoy aquí para jugar donde el míster decida, y estoy mejorando cosas de central".

Precisamente, en cuanto a la necesidad de fichar un nuevo central, Salvador decida dar un paso a un lado. "No decido yo, los que estamos podemos aportar muchas cosas y hay un gran equipo", concluye.