Fuego marca y Manu ya manda

"No podemos recibir ni un gol: ¡portería cero!". El Sporting no pudo cumplir en Luanco con la exigencia de su entrenador. José Alberto subrayó las obligaciones del equipo en lo defensivo durante el entrenamiento matinal, horas antes de saltar a Miramar. No contaba con un rival impecable en los primeros 45 minutos, empezando por el derechazo de Iván que abrió el marcador, y siguiendo por el internto de córner olímpico de Álex Arias que se topó con el travesaño antes de que el paso por vestuarios cambiara por completo el once del Sporting y el panorama. Con Javi Fuego y Manu García en sala de máquinas, se vivió en área marinista hasta que el poleso, a tres minutos de final, puso el empate.

El Sporting se encontró con un Marino plagado de antiguos alumnos de Mareo. Algunos de ellos, aventajados, como Luis Morán, protagonista del ascenso de Preciado y ahora jugador clave en la vuelta de los de Luanco a Segunda B. Chechu Grana, Borja, Miguel Prado o Mikel ampliaron la nómina. La motivación dio alas a los locales, que avisaron a las primeras de cambio a través de los dos protagonistas de la primera parte: Álex Arias la puso desde la izquierda e Iván remató para que se luciera Christian Joel pese a que la acción estaba invalidada por fuera de juego.

Las estiradas marinistas iban acompañadas de un repliegue intensivo al que un lento Sporting, con Gragera como único interesado en ponerle chispa, no encontraba huecos. La picardía hizo el resto. Un saque de esquina rápido, raso, con dirección al pico del área, puso por delante a los de Oli con un disparo inapelable de Iván. Después de que Álex Arias añadiera vértigo en otro córner, Isma Cerro, de cabeza, en un gran centro de Berto Espeso, estrelló el balón en el travesaño en la más clara de los gijoneses. Fue una especie de anticipo de una segunda parte rojiblanca.

El cansancio del Marino y el ingenio de Manu García hizo que el Sporting encontrara vuelo y profundidad por las bandas desde el comienzo de la reanudación. Volcados sobre el área local, los rojiblancos, con Aitor de vuelta al extremo zurdo, salieron a morder espoleados por un Djurdjevic que vio la amarilla a los dos minutos por protestar. El serbio y Pablo Pérez rozaron el gol sin conseguirlo y el Marino acariciaba la épica, acentuada con la presencia de cinco juveniles sobre el verde y un paradón de Isma a Cristian Salvador, a bocajarro, para añadir brillo a la resistencia. El empate, sin embargo, llegó a falta de tres minutos, en un saque de esquina botado por Carmona y peinado en el primer palo que encontró a Javi Fuego para poner la igualada en el marcador.