José Alberto: "Estamos creciendo"

"Por mi cabeza ya empieza a pasar el once que jugará ante el Girona, pero todavía me queda alguna duda". José Alberto dejó caer en Luanco que el equipo que abrirá la Liga en Montilivi será el visto en la segunda parte en Miramar, sin querer ser duro con la imagen del equipo en los primeros minutos. "Lo importante es que la gente del filial vaya cogiendo minutos y que vayamos conjugando a los nuevos para ir buscando soluciones. Estamos creciendo y estoy contento", subrayó. Por último, defendió el genio de Djurdjevic. "No le vamos a permitir tarjetas, estamos ayudándole a reconducir sus actuaciones, pero no puede perder ese carácter ganador", concluyó.