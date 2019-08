Unai Medina: "¿Novatadas a los fichajes? No hables muy alto que todavía no me ha tocado"

Á. C.

Unai Medina, esta mañana, en Mareo. Á. C.

"Veo una gran plantilla y muy buenos jugadores. Tenemos que hacer un buen grupo y un buen equipo. Ir todos a una. Y vamos a hacer un buen grupo, seguro". Unai Medina destaca que el nuevo Sporting se está formando con una especial magia en el vestuario. "Hay muy buen ambiente en la plantilla", afirma. "¿Novatadas a los fichajes? No hables muy alto que todavía no me ha tocado nada", comenta con humor el lateral vasco, uno de los siete fichajes rojiblancos, después de que el más joven del equipo, Gragera, tuviera que raparse el pelo por una de las bromas de sus compañeros.

"Ahora lo importante es prepararse bien física y mentalmente para el día 18 (fecha del inicio de Liga), que es cuando tenemos que empezar a obtener resultados", comenta Unai Medina cuando se le pregunta por la evolución de una pretemporada que entra en su semana más dura. El Sporting se medirá al Valladolid, el jueves, en Palencia, y al Alavés, en Avilés, el sábado. Ambos rivales son de Primera División. "Son partidos bonitos. Se acerca más a lo que nos vamos a encontrar en la temporada. Tenemos que dar el máximo para que el mister decida", dice Unai sobre la primera alineación titular, en la que competirá por un puesto con Molinero. "Estoy aprendiendo mucho de él. Ambos daremos el máximo por el bien del equipo", concluye.