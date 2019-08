José Alberto: "Estoy muy contento con la pretemporada del equipo"

El entrenador del Sporting, José Alberto López, se mostró hoy "muy contento" con el devenir de la pretemporada rojiblanca. El técnico rojiblanco entiende que, de cara al comienzo liguero, es fundamental "afinar la puntería".

No obstante, José Alberto aseguro que, aunque no tiene en mente cuál será el primer once rojiblanco en la Liga, sí que "ya tengo muchas cosas claras". Las dudas están, esencialmente, en las bandas.

En cuanto al mercado de fichajes, que aún no se ha cerrado, el mister explica que "estamos atentos a cualquier cosa", sobre todo para reforzar la posición de extremo.

No obstante, el entrenador del Sporting se mostró "muy contento" con la plantilla que tiene y con el hecho de que los jugadores hayan llegado "con tiempo para poder trabajar".