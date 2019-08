José Alberto avisa: "Hay que afinar la puntería"

El de ayer fue el último partido de la pretemporada del Sporting antes de que en una semana comience, en Montilivi, la Liga. El entrenador rojiblanco, José Alberto López, quiso hacer ayer balance de este periodo preparatorio, asegurando que "estoy contento con la pretemporada y el avance que hemos tenido", explicando no obstante que "ha habido cosas buenas y otras a mejorar, pero para eso está (la pretemporada)".

El entrenador del Sporting se fue ayer contento del estadio Román Suárez Puerta de Avilés tras el empate a cero cosechado contra el Alavés. "Era importante recuperar sensaciones" tras el mal encuentro frente al Valladolid, el jueves, y antes de estas dos jornadas de descanso "para desconectar". Será el martes cuando comience ya la preparación del primer encuentro liguero. Y, para ello, una premisa clara, como gran punto negro de la pretemporada: "Tenemos que afinar la puntería", solicita José Alberto López, que concede que en estos encuentros de preparación "no hemos hecho demasiados goles".

En cuanto al encuentro de ayer, entiende el míster rojiblanco que "hicimos un partido serio, intenso y llegamos a poner al rival en verdaderos apuros durante varios momentos". Para José Alberto, "el partido de hoy (por ayer) se asemeja mucho al Sporting que queremos ver: con balón, vertical, atrevido, que llega con muchos jugadores y defiende junto, apretando tras pérdida, intenso y agresivo". Y es que, como confirmó "tenemos ganas ya de empezar la competición". Sí enfatizó José Alberto que aún no tiene claro cuál será el once con el que comience la Liga. "No tendrá nada que ver con el equipo de hoy (por ayer) ni con el del jueves, será una mezcla de ambos", explica el entrenador, "a partir del jueves nos romperemos la cabeza". Todo porque, enfatiza el técnico, "hay mucha igualdad y competitividad, tengo algunas cosas claras y otras muchas no". No obstante, afirmó que "puede ser que algunos de los que jugaron hoy (por ayer) se hayan confirmado como titulares", debido al "buen partido" que realizaron algunos jugadores.