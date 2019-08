Hernán Santana, dispuesto a cumplir su contrato

Hernán Santana no disputó ninguno de los últimos encuentros de la pretemporada rojiblanca, una clara señal de que no entra en los planes de José Alberto para la temporada que está por comenzar. Una posición que, según desveló el entrenador rojiblanco al finalizar el encuentro del pasado sábado frente al Alavés, no es novedosa. "Hernán sabe la situación que tiene desde antes del verano", explicitó el entrenador rojiblanco. Unas palabras que no sentaron bien al entorno del jugador canario, entendiendo que no era la forma correcta de actuar. Con todo, desde el círculo del centrocampista se insiste en que Hernán tiene contrato con el Sporting. Al canario le restan dos temporadas de las tres y media que firmó con el club gijonés.

"Los contratos están para cumplirse", se enfatiza desde su entorno, en un claro mensaje que llama a la continuidad del jugador al menos una temporada más en el Sporting. Una situación complicada tanto para el centrocampista como para la dirección deportiva, así como para el técnico, que no cuenta con él. El jugador, no obstante, "está cómodo y feliz", según explican quienes le conocen, que añaden que "si alguien no quiere cumplir el contrato, debe ser quien mueva ficha", apuntando directamente a la dirección deportiva rojiblanca.

Cabe recordar que el propio Miguel Torrecilla aseguró la pasada semana que, para que pueda haber próximas incorporaciones, antes tendrían que darse salidas. El club sigue peinando el mercado, atento a cualquier incorporación que pueda mejorar la plantilla. Entre ellas, un extremo izquierdo, el gran punto negro del esquema de José Alberto. Y, con ello, se apuntó directamente a Hernán como uno de los jugadores en rampa de salida, al no contar en los planes del entrenador, para poder liberar parte de masa salarial. El otro jugador con más opciones de dejar el Sporting, tras la salida de Juan Rodríguez al Nástic, sería el atacante Neftali, que no termina de convencer a José Alberto.

Uno de los clubes que habrían mostrado su interés por el jugador canario es el Racing de Santander, recién ascendido a la Segunda División, y donde Hernán podría disfrutar de más minutos que en Gijón.