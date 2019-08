José Alberto: "Con la posesión pido paciencia a la afición, a veces tendremos que jugar hacia atrás para ordenarnos"

En la semana en la que dará comienzo la temporada en Segunda, José Alberto responde a las preguntas e inquietudes de la afición del Sporting. El técnico rojiblanco muestra un mensaje prudente, analiza sus sensaciones, alaba el respaldo de la masa social rojiblanca y habla sobre el estilo de juego que espera. Estas son algunas de las valoraciones que ha ofrecido José Alberto en un vídeo publicado por el club rojiblanco.

Planificación. "Tengo el equipo que quiero, estoy contento, tenemos una gran plantilla, con competitividad y polivalencia en otras posiciones. Estoy muy satisfecho con la plantilla que tenemos, que se ha hecho pronto, y para un entrenador es importante. Quiero construir un equipo comprometido con la camiseta que representamos".

Cantera. "Es muy difícil ser como Lezama y el Athletic de Bilbao. Lo que siento es que en estos 12 años que llevo en Mareo, es que no valoramos lo que tenemos. El ratio de jugadores que sale es muy bueno. Hay que sentirse orgulloso, fuera de Asturias se valora mucho Mareo y el Sporting. Desde que estoy en el primer equipo la apuesta por la cantera es clara y evidente, se ha dado un paso adelante por los jugadores que vienen del filial".

Afición. "Sois increíbles. Cuando el club sacaba los datos y veía las cifras, después de la decepción de la temporada pasada, es para quitarse el sombrero. Lo que podemos ofrecerle a la afición es muchísima dedicación, trabajo, implicación y compromiso".

Estilo. "Queremos intentar ser un equipo dominador, tenemos jugadores para ello. Buscamos tener la posesión, pero también recuperar y correr. En Segunda el balón parado y las transiciones son vitales. En pretemporada a balón parado ya hemos hecho goles. Con la posesión pido un poco de paciencia a la afición, a veces tendremos que jugar hacia atrás para ordenarnos, tener posesiones largas, descansar un poquito, para preparar una pérdida y poder correr. Pido paciencia, porque a veces cuesta tenerla, porque a mí también me gustan las transiciones rápidas, pero por la tipología de jugadores que tenemos necesitamos posesiones largas".

Familia. "Un día mi hija me llegó a casa y me dijo que había que ganar, porque sino me iban a echar, y eso es porque alguien se lo había dicho en el colegio. Soy una persona muy normal y familiar, pero sé que la familia sufre conmigo. Intento disfrutar con ellos como cualquier aficionado del Sporting. Mi hija tiene 7 años y mi hijo 4, ellos elegirán lo que quieran hacer, no les obligaré a jugar al fútbol, aunque el niño es muy futbolero".

Análisis. "Autocrítica hacemos siempre, aunque hay veces que hay gente que me dice que hacemos poca. Pero es muy difícil salir después de un partido y tener la claridad como para decir lo que ocurre o piensas".

Copa del Rey. "Me dolió caer eliminado, hicimos una eliminatoria brutal ante el Valencia tanto El Molinón como allí. Se me viene muchas veces el cabezazo de Robin Lod, si lo hubiese metido, estaríamos en la siguiente ronda. Un detalle marca todo. Esta temporada, por el cambio de formato, intentaremos llegar hasta donde podamos".

VAR. "Es una medida superacertada. Nos benefició no tenerlo algunas veces, pero otras nos perjudicó en momentos clave. Es mucho más justo todo, es una medida fantástica, y que se equivoquen menos".

Ambiente. "El día que vi rugir más la grada fue ante el Oviedo. Me di cuenta que si la conexión entre afición y equipo está a niveles altos será muy difícil que marchen puntos de El Molinón"