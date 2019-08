José Alberto: "El juego del año pasado no era bonito, pero lo hacíamos bien"

En El Molinón, mirando a la grada, y ante siete socios del Sporting, José Alberto mostró sus sensaciones y conversó con la afición del nuevo proyecto. El técnico rojiblanco no dudó en reconocer que el estilo de juego ofrecido la temporada pasada fue circunstancial, y también aprovechó para pedir calma sobre la nueva propuesta de juego que quieren trasladar desde este próximo domingo, con motivo del debut liguero en Girona. "Con la posesión pido un poco de paciencia a la afición, a veces tendremos que jugar hacia atrás para ordenarnos, tener posesiones largas, descansar un poquito, para preparar una pérdida y poder correr", explicó José Alberto en un vídeo emitido ayer por el club, en el que el técnico es sometido a las preguntas de varios aficionados.

"Pido paciencia, porque a veces cuesta tenerla, porque a mí también me gustan las transiciones rápidas, pero por la tipología de jugadores que tenemos necesitamos posesiones largas", insistió el técnico rojiblanco, que profundizó también en su idea de juego para su primera temporada desde el comienzo en el banquillo rojiblanco: "Queremos intentar ser un equipo dominador, tenemos jugadores para ello. Buscamos tener la posesión, pero también recuperar y correr. En Segunda el balón parado y las transiciones son vitales. En pretemporada a balón parado ya hemos hecho goles".

Ese análisis del nuevo Sporting estuvo acompañado de un recuerdo al juego ofrecido por el equipo en el tramo final de la pasada temporada. José Alberto reconoció que buscó ser práctico y que la idea funcionó: "Durante la buena racha del tramo final, la gente decía que no jugábamos un carajo. El juego no era bonito. Os puedo asegurar que no me gustaba, pero era práctico y lo hacíamos bien".

El técnico rojiblanco aplaudió la apuesta de tres de los refuerzos al decidirse al regresar al Sporting, cuando contaban con otras propuestas. "Javi Fuego, Manu y Borja podrían jugar en Primera, pero vienen por sentimiento y por ilusión en el proyecto", explicó José Alberto, satisfecho al mismo tiempo por la confección de la plantilla: "Tengo el equipo que quiero, estoy contento. Tenemos una gran plantilla, se ha hecho pronto, y para un entrenador es importante. Quiero construir un equipo comprometido con la camiseta que representamos".

Con más de 21.000 socios, y ante siete de ellos, José Alberto quiso agradecer su apoyo. "Sois increíbles. Después de la decepción de la temporada pasada es para quitarse el sombrero. Lo que os podemos ofrecer es muchísima dedicación, trabajo, implicación y compromiso", subrayó el técnico, que recordó con emoción el ambiente en el derbi del curso pasado: "El día que vi rugir más la grada fue ante el Oviedo. Me di cuenta que si la conexión entre afición y equipo está a niveles altos será muy difícil que se vayan puntos de El Molinón".