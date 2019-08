Marc Valiente: "El VAR corta un poco el fútbol, habrá controversia, pero nos dedicamos a jugar"

Marc Valiente muestras sus sensaciones de cara al inicio de temporada del Sporting, con el partido de este próximo domingo en Montilivi frente al Girona.

Comienzo. "Nuestra obligación es hacer una pretemporada buena y estar preparados para el inicio. Tenemos gana, empieza lo bueno, tenemos un buen equipo al cual enfrentarnos para empezar".

Balance del verano. "Los amistosos están para coger forma, todos queremos ganar aunque sea en amistoso, lo importante es coger la forma, dar minutos a todo el mundo para el inicio de Liga".

¿Se ve titular? "José Alberto es el que decide, la competencia es muy buena para el grupo, todos nos llevamos bien, es bueno tener una competencia con el equipo para mejorar el nivel".

Borja López. "Ha llegado de fuera, como yo, es de aquí, es su casa, es un chico agradable, hemos tenido un par de conversaciones, la experiencia de jugar en el extranjero, jugamos en países vecinos y hemos hablado".

Físicamente. "No me gusta ponerme una escala del 1 al 100, no he hecho las seis semanas de pretemporada"

Inicio temporada. "Es un inicio complicado, en Segunda será todo así, da igual el orden que te toque, hay que ir a Girona con la idea de ganar".

Exigencia. "Somos el Sporting, nuestra idea es ir a cada estadio con la misión de ganar, tenemos que dar muestras de que somos un equipo, sea cual sea el resultado, porque esto es muy largo, ganando no estamos ascendidos, ni perdiendo nos quedamos sin opciones".

Rol en el vestuario. "Cuando era joven sí que me fijaba en la manera de hacer de los más experimentados, podemos ser modelos a seguir, tenemos nuestra obligación de hacerles ver que para ser profesiona durante unos años hay unos comportamientos que se tienen que dar".

VAR. "Creo que ayuda, es una imagen que va a dar protagonismo a lo que es la decisión final, pero sí que corta un poco el fútbol, el estar en un campo, estás demasiado controlado, el otro día nos dieron una charla, nos aclararon bastante cosas, habrá controversia, pero nos dedicamos a jugar, el VAR es para los árbitros, no nos tienes que influir".

Ascenso. "La plantilla está muy bien equilibrada, tenemos dos jugadores por posición, capacitados para jugar, dar competencia cuando no jueguen. La Segunda es muy larga, estar todos juntos, el que juegue seguir peleando, y el que no apretar para que no se duerma nadie".