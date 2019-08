"Si la idea de juego sale bien, el Sporting luchará por el ascenso"

Nombrar a Enzo Ferrero (Buenas Aires, 1953) supone referirse al mejor extremo de la historia del Sporting. Un argentino que llegó para unirse a la generación dorada, poblada de canteranos, que alzó al Sporting a Europa, y que se quedó a las puertas de tres títulos (dos de Copa y uno de Liga). Ferrero muestra su satisfacción con el cambio de rumbo en la planificación deportiva, aplaude que se vuelva a pensar en Mareo y avisa del peligro del duro calendario inicial.

- ¿Qué le parece el nuevo proyecto del Sporting?

-El entrenador y el director deportivo dicen que han hecho un proyecto a su medida y gusto. José Alberto está muy contento, con la plantilla, juego y pretemporada. Me gusta lo que se está construyendo.

- ¿Le agrada que se vuelva a apostar por Mareo?

-Los últimos dos años se trajeron 28 jugadores, que son muchísimos, y en ambos casos fue un fracaso. El equipo no funcionó, pero ahora parece que al cambiar de idea la gente está conforme. La realidad es que hay más de 20.000 socios. El abonado está conforme con el entrenador y el trabajo de Torrecilla y el Consejo. La última temporada fue un fracaso total. Se salió desde el inicio a estar entre los primeros, y nunca se consiguió. José Alberto entró para corregir la situación, pero no lo logró. Comentó que no pudo hacer el fútbol que le gustaba y ahora cree que al traer la gente que ha querido sí lo podrá hacer. Si la idea sale bien se podrá ver un Sporting que podrá competir para estar arriba y aspirar a luchar por el ascenso.

- ¿Por dónde pasan las aspiraciones del Sporting?

-La clave para estar arriba es solamente una: ganar. Al Sporting le ha faltado al final del año pasado y durante la pretemporada algo fútbol y gol. Eso es lo que tendrá que conseguir el equipo.

- Usted es considerado el mejor extremo de la historia del club. ¿Le faltan jugadores de banda al equipo?

-Sí. Pero la falta de extremos es algo que siempre ha pasado en este equipo, salvo cuando vino Jony, que cubrió con creces con la banda izquierda. Extremos que puedan subir y bajar hay pocos realmente.

- ¿Existen extremos con sus características?

-Sí los hay, pero en realidad por los sistemas de juego tienen que bajar un poco más. Se ataca con un 4-3-3, pero en defensa se va hacia un 4-1-4-1, y los extremos trabajan más defensiva y tácticamente que en mi época.

- José Alberto le ha pedido paciencia a la afición con el juego del equipo, que espera que sea más dominador y con posesiones más largas. ¿Le gusta?

-Todo va a gustar si los resultados son favorables. Si se tiene más posesión y se pierde no se va a ningún lado. Si la posesión es arriba es buena, si es defensa no sirve de nada. Ya lo dijo en su momento Pep Guardiola, y el City es el mejor equipo de Europa.

- ¿Qué añora de su época?

-No tiene nada que ver el fútbol que hacíamos antes con el de ahora. El Sporting quitando 11 años de triunfos en su historia, en nuestra época, volvió a ser un equipo ascensor, que sube un año, pelea por no bajar y cuando desciende es candidato al ascenso. Si logran hacer un equipo competitivo posiblemente puedan ilusionar a la gente.

- ¿Teme al duro calendario inicial?

-Es muy complicado. Los equipos fuertes aparecen al inicio, aunque la ventaja es que están haciéndose como el Sporting todavía. Se corre el riesgo de que tras esas ocho jornadas el equipo quedé en problemas, pero también que salga muy reforzado.

- ¿El Molinón tendrá paciencia para aguantar un proyecto a medio plazo?

-El Molinón es un estadio que tiene una afición que apoya durante todo el partido al equipo y al final del partido transmite su opinión. Por poco que se haga, la gente se engancha.

- Fue uno de los primeros extranjeros, en una época en la que el equipo lo integraban gente de la casa, y refuerzos punteros para posiciones determinadas de fuera. ¿Se vuelve a recuperar esa idea?

-Lo lógico es intentar sacar jugadores de la cantera y traer otros que marquen la diferencia. Pero sin tantos jugadores extranjeros como el año pasado. En su momento Jony se fue, hacía falta traer un punto o extremo, no se encontró, y regresó Jony. Ese fichaje marcó diferencias. Es lo mismo que se tiene que intentar ahora con Manu García, que sería muy importante lograr que sea el referente del equipo, está llamado a ser uno de los que lleve el peso del juego ofensivo. Y Javi Fuego, por su experiencia, es un buen fichaje.

- ¿El objetivo debe ser subir?

-El Sporting es un equipo que está en Segunda, es de los importantes, y su objetivo tiene que ser el de ascender, bien estando en el play-off o con el ascenso directo. Pero no hay que olvidar que hay otros 10 equipos que saldrán con la misma idea que el Sporting.