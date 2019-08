"El caramelo de la Primera División me ha tentado mucho en algún momento, pero al final pienso que las decisiones importantes de la vida se tienen que tomar con el corazón. Y el corazón me decía que tenía que continuar aquí", Álex Granell habló sobre su renovación con el Girona, rival mañana del Sporting. "Ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar. La cabeza me ha hecho dudar, pero he seguido el corazón, porque soy muy del Girona", comentó.