José Alberto: "Es muy importante que la gente se sienta orgullosa del equipo cada semana"

El entrenador del Sporting, José Alberto, aseguró esta mañana en rueda de prensa que "no me preocupa la ausencia de gol" que aqueja al equipo desde la pasada temporada. El técnico oventense incidió en que "sé que los jugadores ofensivos van a hacer muchísimos goles", valorando que "lo que me ocupa es que reciban balones en las mejores condiciones posibles para poder finalizar con éxito".

En cuanto al encuentro del domingo, a las 18 horas, frente al Rayo Vallecano, en El Molinón, José Alberto aseveró que "es muy importante que la gente se sienta orgullosa del equipo que ve cada semana", entendiendo que "eso es que hacemos las cosas bien". El objetivo que el preparador marca a sus jugadores en cada encuentro es el de "competir, hacer buen juego y estar siempre cerca de conseguir los tres puntos".

En cuanto al rival de esta semana, José Alberto analiza que "va a ser un Rayo típico de Paco Jémez", entendiendo como tal un equipo "valiente con una propuesta atrevida, muchos jugadores por delante del balón, con capacidad asociativa, talento individual y velocidad en las bandas". En suma, "un equipo que nos va a exigir dar la mejor versión para sacar los tres puntos".

Con todo, el preparador rojiblanco quiso asegurar que "nosotros nos centramos más en lo que queremos proponer y hacer que en el rival", enfatizando que "queremos ser protagonistas y llevar el control del partido teniendo el balón".

A poco más de una semana para el cierre del mercado, el entrenador sportinguista asegura que "está claro lo que necesitamos", en referencia al fichaje de un extremo, "es una necesidad, pero no es nada nuevo, es de hace tiempo".