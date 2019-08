El pichón vuelve al nido

Canta Sabina, en su sempiterna "Peces de ciudad" que "al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver". Pero es difícil resistirse a esa sensación de revivir tiempos mejores. Así se siente Juan Castaño Quirós, "Juanele" en el imaginario de todos los sportinguistas. El exjugador rojiblanco, que en los primeros años noventa deleitó a propios y extraños con su fútbol vistoso y atrevido, vuelve ahora a reencontrarse con su gran amigo: el balón.

Lo hace como ayudante de otro exsportinguista, Castaño, como entrenadores del juvenil B del TSK Roces. En su barrio, donde mejores momentos pasó. "Estoy muy contento, muy ilusionado y con muchas ganas de trabajar", explica Juanele, que confiesa que "tenía muchas ganas de volver al fútbol y de volver a entrenar a chavales, que es lo que más me llena". Y es que Juanele tiene claro que "lo importante es conseguir hacer que crezcan, como futbolistas pero, sobre todo, como personas".

Ayer por la mañana, el equipo entrenó en el campo "Covadonga" de Roces. Allí Juanele, junto a Castaño, comenzaron a enseñar a los más jóvenes todo eso que ellos ya saben, y nunca olvidan, del fútbol. Los chavales, aunque no les vieron formar dupla en El Molinón, son conscientes de quiénes les hablan y sientan cátedra. "Nos vieron más los padres que ellos", confiesa entre risas Juanele. La veteranía, en este caso, sí es un grado.

Y si ilusionado está con su nuevo desempeño como entrenador, también lo está con el nuevo Sporting de esta campaña. "El equipo puede hacer una gran temporada", sentencia sin dudarlo Juanele, como encarando a un rival, "las cosas les van a ir saliendo y ganando partidos".

Para "el pichón de Roces", la dirección deportiva este año "está haciéndolo fenomenal". Y es que, afirma, "todo Gijón está contento, es lo que quieren del Sporting: gente de casa que pueda crecer y con mucha ilusión". Una definición en la que Juanele se ve reflejado no hace tantos años. ¿Los Manu García, Nacho Méndez o Pedro Díaz se fijarán en él? "Ojalá, me alegraría mucho", confiesa Juanele, "como yo me fijaba en otros jugadores que habían pasado antes que yo, como Quini o Ferrero".

Lo que tiene claro es que el Sporting, como el Roces B, "no tiene que marcarse objetivos, si no ir partido a partido y ver dónde llega. Así es como se consiguen grandes cosas". Y más aún con un timonel como José Alberto al mando que, asegura, "sabe mucho de esto". ¿Y Juanele? ¿Volverá a pisar Mareo, como entrenador? "No lo sé, ahora solo pienso en Roces. Pero como esta, esa también es mi casa y podría estar allí", deja caer como en una de sus míticas fintas que siempre acababan en gol.