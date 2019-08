"Queremos ser protagonistas y llevar el control de los partidos"

José Alberto López tiene claro lo que quiere de su Sporting. "Es muy importante que la gente se sienta orgullosa del equipo que se ve cada semana, eso es que hacemos las cosas bien", aclaró ayer en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana, a las 18.00 horas, en El Molinón, frente al Rayo Vallecano, uno de los equipos recién descendidos, el segundo consecutivo con el que se enfrenta el Sporting en este inicio liguero tras el empate frente al Girona.

Y, para lograr ese objetivo, el técnico ovetense tiene muy claro qué es lo que hay que hacer. "Queremos ser protagonistas y llevar el control del partido, tener el balón", anunció el preparador rojiblanco, "queremos ver un Sporting con juego y posesión alta, con muchos jugadores llegando a campo rival", pero también, "un equipo que sepa agruparse y defender fuerte tras pérdida o atrás si nos obliga el rival". En suma, "saber manejar distintos registros para ser competitivos cada semana".

Lo que tiene claro José Alberto es que "tenemos que centrarnos en eso y no en el rival que tenemos delante", aún cuando el Sporting tiene un comienzo liguero muy complicado, enfrentándose a los tres descendidos y a dos de los equipos que disputaron el play off de ascenso la pasada temporada. "Es el calendario que tocó, hay que jugar contra todos", se resigna el técnico del Sporting, que enfatiza que "tenemos que trabajar semana a semana, preparando cada partido con la máxima atención, independientemente del rival".

No obstante, mañana visita El Molinón uno de los equipos más fuertes de la categoría. Un equipo "típico de Paco Jémez", analiza José Alberto: "valiente, con una propuesta atrevida, muchos jugadores por delante del balón con capacidad asociativa y talento individual y velocidad en las bandas". En suma, "mucho nivel, que exige dar lo mejor de nosotros para sacar los 3 puntos".

No obstante, en Girona el equipo dejó claro que sigue arrastrando una falta de gol que ya se hizo patente la pasada temporada. "No me preocupa", aseveró ayer el entrenador rojiblanco, "sé que nuestros jugadores ofensivos van a hacer muchísimos goles". Y es que, apuntilló, "lo que me ocupa es que reciban en las mejores condiciones posibles para finalizar con éxito".

Y, para lograr esas buenas acciones ofensivas, José Alberto quiere aprovechar aún los últimos días de mercado. "Está claro lo que necesitamos, no es nada nuevo: un extremo", explicitó el entrenador rojiblanco, "es una necesidad desde hace tiempo". No obstante, aseguró que "estoy contento con la plantilla que tengo, si no viene nadie más no será una excusa, tenemos que competir cada semana a máximo nivel". Precisamente para que se produzca esa incorporación es vital que antes haya salidas. Una de las que más sonó en este verano es la de Hernán Santana. "Tiene dos años más de contrato, pero sabe su situación", explicó José Alberto, "vamos a respetarle y sacar lo máximo posible de él en cada partido y entrenamiento. Es un jugador más para ayudar al colectivo, que es lo importante".

Otro nombre propio es el de Álvaro Traver que, tras no tener continuidad durante la pretemporada por las lesiones, lleva ya unos días entrenando junto al resto de sus compañeros. "Está recuperando el ritmo, pero está en condiciones de entrar en la convocatoria y jugar si lo determinamos", analizó.

El entrenador ovetense explicó que "en Segunda partimos 12 o 14 equipos con el objetivo de ascender y tenemos muy claro que solo con el nombre no vale, es imprescindible la unión de jugadores, afición, técnicos y directiva, trabajando a largo plazo y con tranquilidad".

En cuanto al uso del VAR, tan criticado por sus jugadores tras el encuentro del pasado domingo, José Alberto se posición a favor del vídeo arbitraje, asegurando que "es un acierto y va a hacer el fútbol muchísimo más justo que con apreciaciones en el momento", aunque entiende que "ha cambiado un poco el fútbol y ahora los árbitros son más protagonistas". En cuanto a la expulsión de Damián Pérez la pasada semana, estima que "el árbitro es el que ve la imagen y valora".