Aitor García: "Este año se me va a ver más"

Aitor García dejó ayer, en la sala de prensa de Mareo, una auténtica declaración de intenciones. "El año pasado no se me vio tanto como se me va a ver este año", aseguró el extremo, circunstancial pichichi de la plantilla, con un gol tras un buen partido en Montilivi saliendo desde el banquillo.

El onubense asegura que se encuentra "mucho más cómodo" con el nuevo sistema de juego implantado por José Alberto, en el que "se me puede ver más arriba", donde le gusta incidir desde una u otra banda. De hecho, deja claro que "juego con ambas piernas y me siento bien en ambas bandas" con lo que "jugaré donde el míster lo crea oportuno, me siento cómodo en ambos lados".

El extremo apunta a titular en el partido de hoy tras el gran encuentro que firmó en Montilivi. "Es el míster el que decide, yo siempre intentaré dar lo mejor de mí para ayudar al equipo, saliendo de inicio o desde el banquillo, como en Girona", explicó Aitor García, que también apunta a su labor fuera del terreno de juego.

"Soy un jugador más y me gusta hacer vestuario, como compañero siempre intento aportar mi granito de arena, dando alegría en el vestuario", especificó García, dueño de una innata gracia andaluza. Precisamente, bromeó sobre su circunstancial situación de pichichi del equipo. "Creo que nunca estuve en esta situación", reflexionó entre risas.

El extremo onubense se mostró "contento" con el partido que desplegó el equipo gijonés en Montilivi, de donde se fue con un "buen sabor de boca por el juego que hicimos". De hecho, el atacante confía en "continuar con ese buen sabor de boca en casa" en el partido de hoy, "hacer las cosas bien para poder llevarnos los tres puntos y que la gente se vaya contenta a casa".

En cuanto al empate en los minutos finales del Girona, Aitor asegura que que "te llevas un mal sabor de boca, pero tiene que servir para que nos vuelva a ocurrir".

En cuanto al complicado inicio liguero del Sporting, con rivales de categoría en las primeras jornadas, Aitor García afirma que "tenemos que jugar contra todos", explicitando que "lo importante es ir partido a partido y conseguir los más puntos posibles", apuntillando que "los equipos recién descendidos no son más que nadie".