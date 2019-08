El Molinón para confirmar

El empate de la primera jornada en Girona, llegando a jugar más de media hora con un jugador menos y frente a un recién descendido que empató en el último suspiro, dejó en la parroquia rojiblanca un regusto de buenas sensaciones. Un sentir que se ha de confirmar hoy, en el primer encuentro del Sporting en El Molinón esta temporada (18.00 horas, Movistar Vamos). Los de José Alberto reciben a otro de los cocos de la categoría, el atrevido Rayo Vallecano de Paco Jémez, pero promete no arredrarse y plantar cara para sumar los primeros tres puntos en casa, sabedores de lo importante que es el feudo gijonés para lograr los objetivos a final de temporada.

Precisamente, fruto de esas buenas sensaciones, el plan de partido de José Alberto no cambiará en lo sustancial. El técnico sportinguista no realizará grandes modificaciones respecto al once que se enfrentó al Girona en la primera jornada. No obstante, sí que tendrá que realizar un retoque obligatorio. La expulsión que vio Damián Pérez en Montilivi lleva aparejada una sanción de un partido, a cumplir en el día de hoy. Es el único jugador de la primera plantilla que no está disponible para José Alberto.

Unai Medina será su sustituto en el once inicial. El lateral, incorporado en este mercado estival, formará de inicio en la banda derecha, con lo que Molinero se verá obligado a hacerlo por la izquierda. Es la única modificación que se espera en la defensa, con Mariño seguro bajo palos y el centro de la zaga formado por Babin y Borja López.

El centro del campo será otro intocable para el entrenador ovetense. El trivote conformado por Javi Fuego como guardián de las espaldas de Nacho Méndez y Manu García parece innegociable por el momento para José Alberto, que volverá a apostar por él.

Como innegociable es también la punta de ataque, de la que es dueño y señor Djurdjevic. Las dudas surgen en los flancos. Aitor García apuntaba a titular en Montilivi, pero un cambio de planes de última hora hizo que José Alberto apostase por no contar con el onubense de inicio, guardándolo para exprimir su velocidad en los minutos finales. Un plan que salió a la perfección pero que, dado el gran nivel que mostró el extremo, parece catapultarle a la titularidad en el día de hoy. Y hacerlo, además, en la banda derecha, donde mejor se está desenvolviendo este curso.

La duda surge en el otro extremo. Carmona fue el jugador más gris del ataque gijonés en Gerona. Sin embargo, su puesto en el once inicial parece, a día de hoy, innegociable para José Alberto. Así, quedaría relegado al banquillo Pablo Pérez, que disputó un gran encuentro pero encorsetado en un plan de partido distinto al que hoy planteará el Sporting. El espigado canterano fue una salida de balón en largo siempre disponible para Diego Mariño en Montilivi, pero hoy los locales buscarán apostar por tener el balón y jugarlo por el piso, con lo que Carmona puede aportar más.

En el Rayo Vallecano, la principal novedad viene determinada por otra expulsión, la del central Martín Pascual, que dejará su puesto en el once inicial a Catena. Además, todo parece indicar que Mario Suárez se encuentra ya recuperado de sus molestias con lo que podría ser de la partida, ejerciendo como pivote defensivo en sustitución de Óscar Valentín. A priori, Paco Jémez repetirá el resto de su once, con Alberto bajo palos; Tito, Catena, Saveljich y Akieme en defensa; Mario Suárez, Embarba, Pozo, el exportinguista Trejo y Álvaro García en el centro del campo; y Piovaccari en punta.

El encuentro de hoy, y el de la próxima semana también en El Molinón frente al Albacete deberán servir al Sporting para demostrar que puede tratar de tú a tú a los gallitos de la categoría, un refuerzo moral para plantilla y afición de cara a luchar por los objetivos más altos.