"La camiseta de mi debut se va a quedar en casa para siempre"

A Manu García ayer no le entraba la sonrisa en la cara. No en vano, acababa de cumplir el sueño de su niñez: debutar en El Molinón con el Sporting y, además, delante de su familia y amigos, que le acompañaron ayer en el municipal gijonés. "Es un sueño cumplido y estoy feliz por ello, pero es una pena que no haya sido con una victoria", explicó el atacante rojiblanco.

Tanto es así que Manu García aseguró que "esta camiseta me la llevo de recuerdo, va a quedarse en mi casa para siempre" aunque confía en que pronto "sean muchas más".

El atacante ovetense explicó que "no hay que preocuparse" porque no haya llegado aún la primera victoria del Sporting, "tenemos un equipo muy serio, podemos competir y jugar de tú a tú a todos".