Pablo Pérez: "Me arrollan, me hacen penalti, y ni siquiera fueran a revisarlo"

Pablo Pérez, que repitió titularidad por segundo partido seguido, fue protagonista durante el partido tras un posible penalti de Advincula, que le derribó cuando se disponía a buscar disparo en el área. El jugador rojiblanco analiza el partido ante el Rayo y la polémica arbitral.

Empate ante el Rayo. "Sabíamos que era un rival difícil, que iba a ser complicado el partido, nos quedamos con uno menos, queríamos ganar, pero el punto costó trabajo, y ahora tenemos que hacerlo bueno".

Actuación arbitral. "El fútbol está cambiando mucho, tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos, va a ser lo que toque. El VAR nos está beneficiando mucho".

VAR. "Al final lo que más me confunde es el criterio, a Nacho le da en el pecho, Damián da el balón, hay otras acciones parecidas que no se sancionan igual. Nos lo explican, pero cambia el criterio según el partido".

Posible penalti. "Me hacen penalti y ni si quiera van a revisarlo, Mario me clava los tacos en el pecho, aunque sin querer, pero Damián fue igual. Hay equipos que se están quedando con uno menos, casi sin hacer faltas".

¿Cómo vio la jugada? "Me arrolla, cambia de dirección, no sé en directo si es dentro o fuera, después me dicen que es dentro".

Jugar como extremo. "Me estoy encontrando cómodo, en la izquierda tengo más opciones de jugar".

Más oportunidades. "Tener continuidad es la clave para todo futbolista, estoy muy contento, porque puedo disputar minutos, a seguir trabajando, que es lo que queda".

Ovación. "Intento hacer lo que hago siempre, dejarlo todo en el campo y dar lo mejor de mí. Cuando se tienen todos los minutos es más fácil mostrar lo que puedo aportar. Estoy agradecido a El Molinón, a la gente que nos apoyó".