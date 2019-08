Pablo Pérez: "Es penalti, me arrollan, y ni siquiera fueron a revisarlo"

"Me hacen penalti, me arrollan, y ni siquiera fueron a revisarlo". Un día después del partido, Pablo Pérez, protagonista en el inicio de Liga con dos titularidades consecutivas, seguía con la sensación de que la actuación arbitral no les había favorecido. El mediapunta mostró ayer su descontento con la aplicación del VAR en los partidos frente al Girona y al Rayo. "Al final lo que más me confunde es el criterio, Nacho Méndez da en el pecho y Damián da el balón. Hay otras acciones parecidas que no se sancionan igual. Nos lo explican, pero cambia el criterio según el partido".

El jugador gijonés lamentó la acción en la que no se le pitó penalti: "Me arrolla, cambia de dirección, no sé en directo si es dentro o fuera, después me dicen que es dentro". Y añadió sobre un choque con Mario Suárez que "me clava los tacos en el pecho, aunque fue sin querer, pero Damián el otro día fue igual y le expulsaron. Hay equipos que se están quedando con un jugador menos casi sin hacer faltas". "El VAR no nos está ayudando mucho", zanjó.

Ayer el equipo tuvo una sesión regenerativa en Mareo. Hoy será día de descanso para la plantilla, que regresará al trabajo mañana en Mareo. Los titulares ante el Rayo realizaron un trabajo menos intenso que el resto. La sensación en el grupo, con el paso de la horas, era positiva. "Nos quedamos con uno menos, queríamos ganar, pero el punto costó trabajo, y ahora tenemos que hacerlo bueno".

A nivel personal Pablo Pérez mostró su satisfacción por el inicio de Liga. "Cuando se tienen todos los minutos es más fácil mostrar lo que puedo aporta", comentó el futbolista gijonés. "Tener continuidad es la clave para todo futbolista, estoy muy contento", subrayó.