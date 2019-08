Pedro Díaz: "Javi Fuego me grita y me mete caña, y eso se agradece"

Pedro Díaz y Cristian Salvador pugnan por sustituir a Nacho Méndez en el centro del campo ante el Albacete este próximo domingo. Pedro Díaz muestras sus sensaciones, explica lo que ha aprendido con Javi Fuego durante la pretemporada y cómo se encuentro más cómodo en el campo.

Posibilidad de ser titular. "Hay más opciones de jugar, la roja a Nacho Méndez nos da más opciones. Todavía no se sabe, tengo que luchar toda la semana, ponérselo difícil al míster: hay que ganárselo".

Situación. "Este año es diferente, estoy con ficha del primer equipo. La pretemporada estuvo muy bien, me sentí muy cómodo los partidos y los entrenamientos. El cambio fue radical, llegué a la temporada un poco regular, pero ya estoy perfecto".

Participación. "No es llegar y besar el santo, es obvio, tengo que ganármelo. Hay mucha competitividad, y eso es lo que me hace ser mejor día a día. Seguro que me va a ir bien".

Posición en el campo. "Me gusta tanto jugar delante como detrás, me da lo mismo. Pero me gusta mucho recibir a espaldas, y girarme para dar luego un pase definitivo".

Experiencia de Javi Fuego. "Aprendí muchísimas cosas de Javi Fuego, en especial la intensidad de los entrenamientos, en un partido doy el 1.000%. Y veo a Javi, que me grita, me mete caña, y eso se agradece, aprender que cada entrenamiento es como si fuese un partido".

Primera victoria. "Tenemos ganas de celebrarlo y entrar al vestuario con una victoria, cantar y bailar. Hay muy buen rollo, estoy muy integrado y contento, nos acogen muy bien, da igual la edad que se tenga, eso ayuda bastante al equipo a estar más unidos".

Videoarbitraje. "Estamos asimilando el tema del VAR, no es algo que esté en nuestra mano, nos está costando, pero hay que seguir".