Álvaro: "Me siento querido por la afición del Sporting"

"Venía de mucho tiempo sin jugar en Gijón, pero cada vez me encuentro más rápido, con soltura y confianza". Álvaro Jiménez se encuentra recuperando en el Albacete la confianza que perdió en Gijón el año pasado, donde tuvo poca participación en su paso por el Sporting. No obstante el extremo, que regresa el domingo a El Molinón, espera vivir un partido especial: "Me siento querido por la afición del Sporting, me trataron muy bien y espero un buen recimiento por su parte". Álvaro Jiménez señaló sobre los rojiblancos que "nos enfrentaremos a un equipo importante en Segunda. José Alberto reclama fuerza, que el equipo esté metido. El Sporting ha traído refuerzos muy buenos" y añadió también que "creo que no celebraría el gol si lo meto. Pero si es el de la victoria en el minuto 93, soy persona y habría mucha euforia".