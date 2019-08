Cristian Salvador: "Me encuentro cómodo tanto de pivote como de volante"

Cristian Salvador, candidato junto a Pedro Díaz para ser titular tras la baja de Nacho Méndez, valora cómo ha visto al Sporting en el inicio de Liga y cuáles son las sensaciones que se viven en el vestuario.

Conseguir primera victoria. "Tenemos una oportunidad muy buena, tenemos muchas ganas de que llegue la primera victoria, se nos han escapado dos partidos en los que nos hemos adelantado, pero no hemos conseguido los tres puntos".

Posición en el campo. "He jugado varias veces de volante, no sería la primera vez, en el centro del campo, me encuentro cómodo tanto de pivote como delante".

Javi Fuego. "Es un gran profesional, tanto dentro como fuera, se cuida mucho, y es un espejo para nosotros".

Duro inicio. "No pensamos en el calendario, la Segunda es muy complicada, todos los partidos son difíciles".

Un partido sin expulsados. "Te condiciona un poco la forma de jugar, hemos jugado dos partidos con menos, nos ha hecho cambiar de plan, jugando los once estaremos muy cerca de conseguir la victoria".

¿Qué fallo para no haber ganado aún? "En Girona generamos bastante ocasiones, conseguimos ponernos por delante, y en una acción casi al acabar se nos escapa. Ante el Rayo hemos generado buen trabajo, era un rival fuerte, no conseguimos matar el partido y nos empataron".

Ambiente de El Molinón. "La afición del Sporting es una pasada, tenemos mucha gana de conseguir la primera victoria, y tenemos la suerte de volver a jugar en casa, es una pasada".

Cambio en el bloque. "Este año ha venido mucha gente que conoce la casa y ha salido de aquí, se ha formado un gran grupo y esperemos que lleguen grandes cosas".