Javi Fuego: "En las etapas doradas del club la base era de Mareo"

"La esencia de este club es Mareo.En las etapas doradas del club la base siempre había gente formada en Mareo". Javi Fuego, en una entrevista para la página web de la Liga, recalcó la necesidad de que el Sporting recupere su filosofía. El canterano, que ha vuelto tras 12 años al conjunto rojiblanco, comentó el motivo por el que ha decidido regresar: "El Sporting, me ha dado la oportunidad de ser futbolista, era un momento ideal para volver, me notaba con fuerzas, energía e ilusión suficiente para volver. Me explicaron un proyecto atractivo, iba a ser un hombre importante dentro y fuera del campo". El futbolista de Pola de Siero también tuvo un guiño para la figura del Brujo, fallecido hace año y medio: "Quini era espectacular y entrañable, todos los sportinguistas lo llevamos en el corazón".