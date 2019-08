José Alberto: "Tenemos que demostrar carácter y personalidad, e imponer nuestro estilo al rival"

José Alberto analiza el partido del Sporting ante el Albacete del próximo domingo, donde los rojiblancos aspiran a conseguir su primera victoria de la temporada, tras los empates frente a Girona y Rayo Vallecano.

Partido ante el Albacete. "Es un equipo muy directo, con Zozuyla, que fija mucho las defensas rivales, buscan transiciones rápidas defensas-ataque, y tienen un buen juego desde fuera".

¿Qué Sporting espera? "Nos queda demostrar nuestro plan de partido, demostrar carácter y personalidad, e imponer nuestro estilo al rival".

Cambios en la alineación. "Tengo claro el equipo, pero lo veréis el domingo".

Fallos en las dos primeras jornadas. "Siempre buscamos la autocrítica, y posibilidades y recursos para mejorar. Nos faltó futbol en la primera parte, pero con diez tanto tiempo el equipo estuvo bien, supo sufrir, defender juntos, y buscar transiciones rápidas".

Cambio de sistema. "Siempre hay posibilidades de cambiar, siempre estamos abiertos, la procesadora no cambia, siempre hay que buscar posibilidades de mejor y sorprender a los rivales".

¿Ansiedad por la primera victoria? "No pienso en los puntos. Pienso en que el domingo voy a ganar y lo que nos tiene que acercar para ganar, ver un equipo que tiene intensidad, fútbol, mecanismos para progresar a través de la circulación rápida, eso es lo que nos tiene que acercar a ganar, y que el equipo genere las máximas ocasiones de gol posibles".

¿Qué tienen que mejorar? "Me encantó el equipo en Girona y no me gustó ante el Rayo. A nivel defensivo estamos haciendo un buen trabajo, independientemente de los datos, nos tiraran mucho a puerta, pero ocasiones claras los rivales tienen muy poquitas. Si mejoramos en ataque, en la circulación, en la tranquilidad, de no querer muy rápido al área rival, seremos un equipo muy difícil de ganar".

Ambiente en El Molinón. "Ante el Rayo ver El Molinón fue impresionante. Después de lo que hicimos la temporada pasada, ver cómo la gente se ha ilusionado con nada, y ver como el campo estaba prácticamente lleno, y todo el mundo super ilusionado, es algo que solo podemos agradecérselo. Si seguimos juntos equipo y afición, será difícil que se nos escapen puntos de casa".