"Quería estar el máximo tiempo en Mareo, su sabor a fútbol era especial"

Solo jugó una temporada en el Sporting, pero coincidió con el salto al fútbol de profesional de Javi Fuego o Villa. José Manuel Aira (Ponferrada, León, 1976), actual entrenador de la Cultural, estuvo en Gijón en la temporada 2001-2002, cedido por el Deportivo. Más tarde, en su etapa de técnico, dirigió al Albacete una temporada y media, y logró ascenderlo en 2017. Después entrenó en Croacia y Francia, antes de regresar a España a la Cultural. El preparador berciano analiza el partido de este domingo en El Molinón entre Sporting y Albacete, y valora la situación del conjunto rojiblanco.

- ¿Qué tal le va en la Cultural?

-Bien, afrontando una nueva temporada, muy ilusionados con la plantilla que hemos hecho. Estamos preparados para competir y conseguir el mayor número de victorias que nos acerquen al objetivo. La Cultural lleva unos años haciendo proyectos importantes. Ya logró meterse en Segunda. Hay exigencia. Pero eso es algo bueno, pelear por cosas importantes.

- ¿Qué aprendió en sus experiencias en el extranjero?

-La capacidad de adaptación a otro tipo de cultura. Trabajar con jugadores de perfiles totalmente distintos. Tener que dirigir en otro idioma. Y conocer otras metodologías y otra manera de ver el fútbol.

- El domingo se enfrentan en El Molinón el Sporting, donde jugó, y el Albacete, al que entrenó. ¿Cómo ve el partido?

-Son dos equipos con mucha historia detrás, con objetivos exigentes. Han renovado bastante sus plantillas, el Albacete incluso más que el Sporting. Veo un encuentro igualado, y con mucho respeto, por ser al inicio de Liga.

- ¿Le gusta el nuevo proyecto del Sporting?

-Han confeccionado una buena plantilla, con un proyecto para intentar meter la cabeza en los puestos altos. Y cuenta con el aval de la afición. Meter 22.000 personas como se hizo ante el Rayo es una gran ayuda.

- En su época la exigencia de subir también era fuerte.

-Con el equipo y plantilla que teníamos no cabía otra posibilidad que ascender. Tocamos esa puerta, pero no nos llegó. Cuando ibas de viaje notabas la importancia del Sporting en Gijón, Asturias y fuera, porque en cada viaje teníamos gente detrás. Los objetivos aquí siempre fueron los más ambiciosos. El sportinguismo tiene que unirse para volver a Primera.

- Su paso fue efímero. ¿le hubiera gustado estar más tiempo en Gijón?

-Se hizo todo lo posible para volver, pero no primaron los intereses del jugador, y sí los del Deportivo, mi club de origen. Le daba más beneficios la operación de que fuese al Polideportivo Ejido. Pero mi idea era volver a jugar otro año al Sporting.

- ¿Cuál fue su partido más especial en aquella temporada?

-Me quedo con la primera parte de la competición, porque me operé del pubis, y luego casi ni participé. Recuerdo que teníamos un ambiente muy bueno y sano. Había gente dentro que llevaba mucho en el fútbol, pero mantenían la humildad. Y tuve la suerte del ambiente de El Molinón y de Mareo. Ir para mí todas las mañana a Mareo era increíble, intentaba pasar el tiempo máximo posible allí, vivir ese sabor a fútbol que se respira cuando pasas esa puerta de entrada me hacía sentir algo especial.

- Coincidió en Gijón con canteranos como Isma, Juan, Pablo Álvarez, Lozano, Pablo Amo, Villa, Juanjo o Samuel. Ahora en el Sporting se vuelve a mirar otra vez ahora hacia Mareo. ¿Cree que es la apuesta idónea?

-Sí, pero tampoco vale de nada llenarse la boca de decir eso, si luego no hay los mimbres suficientes. No todos los años te puedes nutrir con cuatro o cinco jugadores del filial. Aquella temporada si tuvimos una buena hornada. Pero el camino debería ser ese en el Sporting, nutrirse de las categorías inferiores, porque en Mareo se trabaja muy bien. Tengo mucho contacto con Manolo Sánchez Murias y me consta lo que se hace en Mareo.

- Aquella temporada fue la primera de Villa. ¿Veía que iba a llegar lejos?

-Viví junto a él la primera convocatoria a la selección sub-21 y sí, se veía que era un jugador que iba a estar en el fútbol profesional y a un máximo nivel muchos años. Tenía ese descaro para no respetar a nadie en el buen sentido, y para derribar todas las puertas que tuviese por delante.

- ¿Tenía ya alma de entrenador Samuel?

-En aquel momento no se podía adivinar ese carácter. Pero según pasaron los años, al hablar con él, sí que se podía vislumbrar que podía acabar en los banquillos. Tiene una puerta nueva abierta en Mareo, y confío en que lo hará muy bien.

- Esa temporada acabó debutando Javi Fuego, en la antepenúltima jornada en Leganés, con apenas 17 años.

-Era muy maduro, ya iba por delante de lo que su edad biológica marcaba. Eso le ha permitido dar saltos con naturalidad e ir afrontando etapas con tranquilidad, hasta encontrar ese nivel que ha dado con el paso de los años.

- ¿Qué le puede dar al Sporting?

-Si a nivel de ilusión y motivación está al 100%, no hay ningún tipo de duda de que es un auténtico refuerzo. A nivel emocional para él también es un sitio importante, vuelve a casa. Pero hay que ayudarle para que no recaiga sobre él toda la responsabilidad. Tiene que ser uno más, que aporte todo lo que tiene dentro, pero la clave del es construir un buen equipo.

- Sacó al Albacete del pozo de la Segunda B en 2017. Ahora el equipo viene de pelear por subir a Primera. ¿Lo veo como un rival peligroso de la categoría?

-El Albacete es un equipo a tener en cuenta, ya lo demostró el año pasado. Desde que llegaron los nuevos propietarios se han puesto metas muy ilusionantes, pero que se pueden alcanzar. Este año quizás lo tengan difícil, por las expectativas del pasado, pero considero que han armado un buen equipo para estar en la pelea.