Salvador: "Tenemos que ganar por la afición, que es una pasada"

"La afición del Sporting es una pasada. Tenemos muchas ganas darles la primera victoria, porque siempre están apoyando al equipo". Cristian Salvador, candidato junto a Pedro Díaz para sustituir al sancionado Nacho Méndez, ensalzó el ambiente vivido en El Molinón el pasado domingo. La plantilla, después de dos empates en el competición de Liga, confía en dar ya el zarpazo y arañar un triunfo: "Tenemos una oportunidad muy buena, tenemos muchas ganas de que llegue la primera victoria, se nos han escapado dos partidos en los que nos hemos adelantado en el marcador", comentó el jugador zamorano.

Cristian Salvador disputó sus primeros minutos de la temporada ante el Rayo, cuando entró en la segunda mitad. Ahora aspira a jugar su primer partido de titular. "He jugado varias veces de volante, no sería la primera vez, en el centro del campo, me encuentro cómodo tanto de pivote como de volante", resaltó.

El centrocampista rojiblanco espera también que por fin el equipo pueda disfrutar de un partido sin contratiempos para mostrar todo su potencial: "Jugamos dos partidos con menos, nos hizo cambiar de plan. Con los once estaremos muy cerca de conseguir la victoria".

José Alberto elegirá en los dos próximos entrenamientos el sustituto de Nacho Méndez: Cristian Salvador o Pedro Díaz.