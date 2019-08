José Alberto: "Manu García es un organizador, no va a dar 55 asistencias"

Fue posiblemente una de las sorpresas de las dos primeras jornadas, que Nacho Méndez se situase más adelante que Manu García en el centro del campo. José Alberto López defendió en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA tras el partido de Girona. "Iremos utilizando los recursos que tengamos en función de lo que creamos mejor", destacó. Ayer, el técnico incidió en la misma idea y defendió la posición de Manu García: "Muchas veces se habla sin conocimiento. Manu es más un organizador o creador que finalizador. Tiene talento y ultimo pase, pero tiene que estar lo más cerca posible del juego, aparecer la mayor de veces posible". Y fue más allá: "A Manu le he seguido desde que se ha ido, también puede jugar en banda, específico para irse hacia dentro. Manu es un organizador, no va hacer 10 goles ni 55 asistencias, dará continuidad al juego".

Las dos primeras jornadas el joven centrocampista, que ha sido el fichaje más caro de la historia del Sporting, actuó junto a Javi Fuego en el centro del campo, dejando un paso por delante a Nacho Méndez. José Alberto valoró también la aportación del luanquín: "Que Nacho Méndez jugase delante es porque tiene mas despliegue físico, para ir y volver, y tiene esa capacidad de llegada, y si lo tenemos a Manu (García) más cerca de Javi (Fuego) encontramos más asociaciones".

El Sporting buscará mañana ante el Albacete su primera victoria de la temporada. José Alberto intentó trasladar un mensaje de calma, y de evitar que esa exigencia de estrenar el casillero de victorias le pese al equipo. De ahí que buscase defender la idea de juego que está construyendo. "Quiero ver un equipo con intensidad, fútbol y mecanismos para progresar a través de la circulación rápida", comentó el técnico rojiblanco. "Eso es lo que nos tiene que acercar a ganar, y que el equipo genere las máximas ocasiones de gol posibles", comentó asumiendo la falta de gol.

Aunque solo ha encajado dos goles, el Sporting es el equipo que más le han rematado los rivales en estas dos primeras jornadas. Una circunstancia que no le preocupa al entrenador del conjunto gijonés: "Me encantó el equipo en Girona y no me gustó ante el Rayo. A nivel defensivo el trabajo es bueno, independientemente de los datos, aunque nos tirasen mucho a puerta, ocasiones claras de los rivales hubo muy poquitas".

El Sporting recibirá en El Molinón al Albacete, que la temporada pasada ganó en Gijón, y acabó disputando el play-off de ascenso. "Es un equipo muy directo, con Zozulya, que fija mucho las defensas rivales. Buscan transiciones rápidas de defensa a ataque y tienen un buen juego por fuera", avisó ayer José Alberto, que espera que su equipo siga creciendo: "Si mejoramos en ataque, en la circulación y en la tranquilidad, de no querer llegar muy rápido al área rival, seremos un equipo muy difícil de ganar".