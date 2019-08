Mariño: "Podemos aspirar a cosas muy bonitas, pero sería un error hablar de nada tan pronto"

Mariño, que afrotna su cuarta temporada en el Sporting, valora el partido de mañana ante el Albacete, en el que el Sporting busca su primer triunfo en Liga. El meta rojiblanco, uno de los capitanes,

¿Exigencia por ganar el primer partido? "Tenemos ganas de conseguir la primera victoria, no por la exigencia ni necesidad, sino por las ganas que tiene el equipo, por lo fuerte que se está trabajando. Estamos haciendo bastantes cosas bien, aunque hayamos merecido antes la victoria, es el segundo partido en casa, seria muy positivo para todos ganar, para consolidar este trabajo".



Partido sin contratiempos. "Estos dos partidos hemos jugado media hora con uno menos. Es un hándicap estar con uno menos. Esperemos que no sea la tónica de este año. Creo que lo hemos demostrado, competimos contra once muy bien, mucho tiempo con diez, pero nos hemos defendido muy bien y lo hicimos muy bien, siempre tuvimos opciones de marcar goles".



¿Qué les queda por mejorar? "Los dos primeros partidos fueron totalmente diferentes. El primero tuvimos muchas ocasiones y nos faltó el gol. El segundo defendimos muy bien, pero no estuvimos tan bien como el balón como en Girona. Tenemos que mejorar un poco más con la pelota".



¿Qué rival espera? "El Albacete de los últimos años es un equipo muy duro, que pelea los 90 minutos del partido y no da un balón por perdido. Es muy fuerte defensivamente y muy peligroso en las transiciones ofensivas. Se defiende para salir rápido. Es uno de sus puntos fuertes".



El equipo con más remates en contra. "Hay que mejorarlo, si repaso de memoria, ocasiones claras tampoco ha habido muchas. No tengo la sensación de haber sufrido tanto. Tuvimos un par de ellas claras por partido en contra, pero si la estadística lo dice hay que mejorarlo, porque será algo positivo para nosotros".



¿Cómo afronta su cuarta temporada? "Afronto con el ánimo e ilusión de siempre, tengo expectativas muy altas. Hemos hecho un gran bloque y equipo, creo que tenemos un gran grupo, que podemos aspirar a hacer cosas muy bonitas. Hay que pelear mucho, mi ilusión y ganas son las mismas que todos los compañeros, de hacer muy bien las cosas, de defender este escudo, con ganas e ilusión y orgullo. Es un error hablar de nada tan pronto, hay que pelear y trabajar, con mucha ilusión".