Tres puntos de cantera

Después de conseguir dos empates en las dos primeras jornadas de la temporada, el Sporting recibía al Albacete de Ramis en su segundo partido consecutivo en El Molinón Enrique Castro 'Quini', con la casi imperiosa necesidad de lograr su primera victoria.



En lo prolegómenos del partido se guardó un escupuloso y emotivo minuto de silencio, en recuerdo del ex consejero del club Edmundo Pérez, así como por Xana, la hija de Luis Enrique, fallecida esta semana y que causara un enorme pesar entre toda la parroquia rojiblanca.



Respecto a la última alineación dispuesta por José Alberto ante el Rayo Vallecano, el entrenador oventese optó por tres cambios, uno de ellos obligado por lesión: la de Pablo Pérez. Los otros dos damnificados fueron Unai Medina y Nacho Méndez, este último por sanción. En su lugar entraron Carmona, Damián Pérez y Pedro Díaz respectivamente.



Comenzó el partido el Alba presionando muy arriba, tratando de que el Sporting no se sintiera cómodo. Sin embargo poco a poco el conjunto rojiblanco se fue rebelando contra ese intento de dominio del cuadro manchengo.



No habían transcurrido así ni cinco minutos, cuando Javi Fuego dio el primer aviso en forma de potente disparo desde fuera del área. Fue de lo poco digno de mención en los primeros minutos del choque; de tal modo que transcurridos 25 minutos, apenas si se habían producido aproximaciones por parte de ninguno de los dos equiposl.



Las imprecisiones y las continuas pérdidas de balón, fueron la constante de esta primera media hora del partido. Mientras que el Albacete tras su comienzo ambicioso, comenzaba a asegurar y fijar sus líneas delante de su propio área, el Sporting, buscaba como es habitual los balones largos para su único delantero, Uros Udjerjevic. El balcánico volvía a esar ese islote en la delantera, sin nadie cerca con quien poder asociarse. Así es muy complicado crear ocasiones y no digamos ya conseguir marcar los goles que se le piden.



A pesar de todo, en porcentaje, la posesión era favorable a los visitantes. Mala señal para un Sporting que se encontraba muy incómodo en la salida del balón, con Manu García como única solución y no siempre del todo acertada.



En es tiempo, la estadística dictaba que el Sporting había botado un saque de esquina por dos del Albacete, todos ellos con nula efectividad. La estrategia en un partido tan igualado, fundamental siempre, sigue sin ser el fuerte del equipo sportinguista,



Sin apenas acciones de verticalidad para el Sporting, por su parte el Albacete veía como su máxima referencia en el ataque, Roman Zozulya, pasaba totalmente desapercibida para la defensa sportinguista. Mejor que mejor.



El público empeaba en todo caso a empacientarse, ante un espectáculo que para nada le estaba agradando. En realidad el primer periodo para un espectador neutral estaba siendo de lo más soporífero.



Tal es así que el primer tiro a puerta por parte de ambos equipos se produjo en el minuto 39, con un disparo inocente de Uros a las manos del portero. El balcánico, abandonado a su suerte en la delantera, ponía todo de su parte para intentar sacar petróleo de cualquier balón que cayese a sus pies.



Se llegó de este modo al final de este aburrido primer tiempo, sin grandes ocasiones y con único sobresalto para Maniño, justo en la última jugada, donde el ex rojiblanco Alvaro Jiménez, completamente desdibujado mientras estuvo sobre el campo, trató de sorprender sin éxito al cancerbero gallego



La segunda parte comenzó con la misma tónica con la que acabó el primer tiempo, con errores y pérdidas continuas de balón. Además, el Sporting a medida que transcurría el partido se volvía aún más predicible y fácil de defender para el Albacete.



En el minuto 51 una falta recibida por Carmona al borde del área, trajo consigo el que Borja López intentara repetir el gol logrado ante el Rayo. Se le fue por desgracia fuera de los tres palos, aunque no por mucho.



Apenas dos minutos después, otra nueva falta sirvió para que Pedro Díaz situara la pelota dentro del área, sin que ningún jugador sportinguista lograra conectar un remate. Parecía que por fin el Sporting se iba de verdad a por el partido.



Y así llegó de este modo el primer golpe de efecto del partido, cuando en el minuto 55, un balón milimétrico desde el centro del campo de Carmona al interior del área, fue controlado a la perfección por Uros, dejando de cara a Pedro Díaz que entraba como un cuchillo, y que no dudó para alojar con la veteranía impropia de su juventud, el balón al fondo de las mallas. Premio para el canterano, que marcaba así su primer gol oficial en Liga.



Se le ponía de nuevo de cara como sucediera la jornada anterior el partido al Sporting y lo que quedaba por demostrar era que había aprendido la lección recibida ante el Rayo, cuando no supo matar el partido y finalmente vio como los madrileños le igualaban la contienda.



Pasaron los posteriores minutos con un Albacete sin saber reaccionar, con el Sporting sintiéndose muy cómodo en lo que mejor se le da: defender. Labor en la que Damián Pérez, tal y como sucediera en el primer partido de Liga, dejó detalles para la ilusión.



Lo intentó Ramis dando entrada a todo su potencial ofensivo sobre el impecable césped de El Molinón Enrique Castro 'Quini'. Mientras, José Alberto, llegado el minuto 70, aún no había realizado un solo cambio. Antes, Uros había recibido su ya casi habitual tarjeta amarilla, en este caso por una entrada en la pugna por un balón, que no obstante pareció más bien fruto de la reiteración de faltas por parte del serbio, que de la jugada en sí.



Buscó Susaeta en el 71 sorprender a un seguro Mariño, que apenas tuvo que estirarse para detener el disparo desde fuera del área. A todo esto, el siempre temido Zozulya seguía para tranquilidad de los seguidores sportinguistas, sin aparecer sobre el campo.



Fue en el 73 cuando José Alberto realizó su primer cambio, relevando al goleador Pedro Díaz, quien abandonó el campo entre aplausos, para dar entrada a Cristian. Cambio más que lógico y que además proporcionó muy buenos resultados.



Apenas había ingresado el zamorano, cuando un robo de Carmona, le valió para servir un balón a Manu García, quien zigzagueando en el borde del área, y sin que ningún defensa manchego se atreviese a salirle al paso, armó su pierna derecha para colocar el balón a la base del palo derecho defendido por el portero albaceteño Tomeu Nadal. También para el ex canterano, como ocurriese con Pedro Díaz, supuso su primer gol con la elástica rojiblanca.



Con el segundo gol, el partido casi quedaba visto para sentencia. No obstante José Alberto en esta ocasión prefirió no variar su sistema, procediendo igualmente a realizar su segundo cambio, siendo Aitor García el reemplazado por Alvaro Vázquez.



Poco después pudo Carmona marcar el tercero, con un soberbio remate desde fuera del área, aprovechándose del rechace de una falta botada por el mismo contra la barrera. En este caso el portero albaceteño respondió con una espectacular manopla.



Con el Albacete completamente fundido, el Sporting se mostraba muy tranquilo a la hora de marcar los tiempos del partido. Llegado el minuto 85 se produjo el último cambio en los sportinguistas, con la entrada de Isma Cerro por Manu García, despedido con una sonora ovación.



De ahí al final del partido, el Sporting se limitó a dejar pasar el tiempo ante un Albacete que jamás dio muestras de poder meterse en el partido.



Victoria por tanto más que merecida para el Sporting, con un gran derroche defensivo, mejor en la segunda parte si cabe, aunque siendo honestos, justo es decir que los dos goles llegaron en jugadas aisladas, faltando aún esa continuidad en el juego, con la consiguiente creación de juego ofensivo y ocasiones de gol.



En ese sentido cabe destacar una vez más la labor oscura de Uros, quien a pesar de no lograr estrenarse de cara al gol, es un auténtico incordio para las defensas rivales, sirviendo además para desahogar espacios que sirven para las incoporaciones del resto de sus compañeros.



Con cinco puntos de nueve posibles, llega la próxima jornada con una salida más que complicada como es la de Huesca, donde el Sporting deberá ratificar las buenas sensaciones mostradas durante el partido de este domingo. Queda a pesar de la victoria mucho que mejorar y el margen de crecimiento de este equipo es aún muy grande. Pero el camino correcto a seguir ya se ha tomado. Ahora solo falta no salirse de él.



PostScriptum: con el debut de Isma Cerro, ¿se da por finiquitada la búsqueda de ese extremo que algunos tanto requerían para esta plantilla? La cuenta atrás para el cierre del mercado está llegando a su fin. TIC, TAC.