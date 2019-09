Pedro Díaz: "Estoy muy feliz, me quedará para toda la vida este recuerdo"

"Estoy muy feliz por haber marcado gol, en El Molinón y ante tanta gente. Me quedará para toda mi vida este recuerdo". Pedro Díaz vivió un día muy especial. Después de debutar en Liga con el primer equipo la temporada pasada, ayer disfrutó de sus primeros minutos del nuevo curso. Lo hizo de titular, en el lugar de Nacho Méndez, y con el primer gol del partido ante el Rayo Vallecano. "Sentí adrenalina y muchos nervios. Tenía preparada una celebración para Gragera y se me olvidó, me riñó después en el vestuario", confesó Díaz.

El centrocampista sierense rememora la jugada. "Pasó muy rápido, cuando me di cuenta estaba ya en la esquina celebrándolo", comenta antes de explicar que "sí que recuerdo un pase de Carmona al espacio, el balón me lo dejó Djuka con un lazo, hago un buen control orientado y le pego bien".

Pedro Díaz estuvo arropado por sus familiares en el campo. Para su madre fue la camiseta del partido. "Va para mi madre, que es la fan número uno, más que yo mismo", indicó. Y al final del partido se acercó a la grada para ver a su padre. "Tenía que ir a la esquina al final, mi padre hacía señales como si estuviese muriéndose", dice entre risas. "Mi familia me han apoyado desde los tres años. Les devuelvo esa confianza ahora con esto", subraya Pedro Díaz.

Después de tres pretemporadas con el primer equipo, este curso ha pasado a ser jugador de la primera plantilla de pleno derecho. Pedro Díaz ayer disfrutó de la primera victoria rojiblanco. "Puede pasar que a veces no entras enchufadísimo, pero supimos llevar bien ese rol, les llevamos a poco a nuestro terreno y nos llevamos la victoria", señaló sobre el partido.